Ative Go Fox Insira o código e faça login em activate.foxsports.com (2023)

É improvável que você não esteja familiarizado com a Fox Sports se for um ávido fã de esportes. Além de futebol, beisebol, basquete e futebol, a Fox Sports cobre uma ampla variedade de eventos esportivos. Através do activate.foxsports.com, você também pode acessar a rede por meio de provedores de cabo. Neste artigo, mostraremos como ativar e inserir o código de ativação do Fox Sports para go.fox.com.

O que é Fox Sports?

É uma divisão esportiva da Fox Broadcasting Company, propriedade da Fox Corporation. Lançada em 1994, a rede se tornou uma das principais emissoras esportivas do país. Os eventos esportivos transmitidos pela Fox Sports incluem a Major League Baseball, a National Football League, a NBA, a NHL e o futebol americano universitário.

Como ativar o go.fox.com e inserir o código de ativação?

Você deve ativar sua conta em go.fox.com para acessar o Fox Sports online. Para ativar sua conta, siga estas etapas:

Visita go.fox.com em seu navegador. Para entrar, clique no botão “Entrar” botão. Insira suas credenciais de login ou use sua conta de mídia social para fazer login. Depois de fazer login, você será solicitado a inserir o código de ativação do seu dispositivo. Ativar“/”Enviar” botão. Basta digitar o código de ativação exibido no seu dispositivo e clicar no botão ““/”” botão. Em alguns minutos, você poderá começar a assistir Fox Sports online no seu dispositivo.

Ative o Fox Sports Channel no Roku

O Roku é fácil de configurar e o Fox Sports pode ser ativado em algumas etapas simples. Siga os passos indicados abaixo:

Primeiro, ligue seu dispositivo Roku e navegue até a página inicial. Digitar “Fox Sports” na barra de pesquisa na loja do canal. Para adicionar o Fox Sports à sua tela inicial, clique nele e selecione “Adicionar canal” no menu. Ao iniciar o Fox Sports no Roku após adicionar o canal, você verá um código de ativação. Você precisará do código posteriormente no processo de ativação, portanto, mantenha-o à mão. Você pode ativar o Fox Sports usando seu telefone celular ou outros dispositivos visitando activate.foxsports.com. Você pode optar por receber o código de verificação por e-mail ou por mensagem de texto no site. Escolha a opção apropriada e insira as informações necessárias. Depois de receber o código de verificação, você pode prosseguir com a ativação. Para acessar a Fox Sports, visite activate.foxsports.com/Roku e digite o código de ativação que apareceu na tela anteriormente. Ao entrar na sua conta Fox Sports, você poderá acessar o canal.

Ative o Canal Fox Sports no Xbox

Você pode ativar o FOX SPORTS no seu Xbox seguindo estas etapas:

Você pode baixar o aplicativo na Xbox Store. No menu Xbox, selecione “Ativar canal” do aplicativo. No menu suspenso, selecione seu provedor de TV e um código de ativação exclusivo aparecerá. Vá para activate.foxsports.com em seu dispositivo móvel e anote o código. Depois de inserir o código de ativação, o FOX SPORTS será ativado no seu Xbox.

Ative o Canal Fox Sports no PS4

Você pode ativar o FOX SPORTS no seu PS4 seguindo estas etapas:

Vá para a tela inicial do PS4 e selecione TV e vídeo. Acesse a PlayStation Store para baixar o aplicativo FOX SPORTS, caso ainda não o tenha feito. Você receberá seu código de ativação após selecionar seu provedor de TV no menu. Para ativar seu aplicativo FOX SPORTS em seu PS4, use seu dispositivo móvel para visitar activate.foxsports.com e insira o código de ativação no campo designado.

Ative o Fox Sports Channel para Amazon Fire TV

Siga estas etapas para ativar o FOX SPORTS em seu Amazon Fire TV ou Fire Stick:

Na loja de aplicativos, baixe o aplicativo FOX SPORTS. Inicie o aplicativo e navegue até as configurações após o download. Você pode ativar o FOX SPORTS em qualquer dispositivo, encontrando-o e escolhendo-o. Na etapa final, clique em “Conectar” para que seu dispositivo Amazon possa começar a transmitir FOX SPORTS.

Como fazer login na sua conta Fox Sports?

Você pode acessar o Fox Sports fazendo login em sua conta do Fox Sports depois de ativar seu dispositivo. Para fazer login, siga estas etapas:

Vá para activate.foxsports.com. No topo da página, clique em “Entrar.”. Usando sua conta de mídia social ou credenciais de login, faça login. Seu navegador irá redirecioná-lo para a página inicial da Fox Sports assim que você entrar. Basta escolher um esporte ou evento para assistir e você poderá transmiti-lo imediatamente.

Ative o Fox Sports Channel para Apple TV

Você deve primeiro baixar o aplicativo Fox Sports da Apple App Store antes de poder ativar o Fox Sports Channel na Apple TV.

Inicialmente, você precisará fazer login em sua conta depois de baixá-lo.

A tela da sua TV exibirá um código de ativação junto com instruções sobre como ativar o canal.

No seu computador ou dispositivo móvel, abra activate.foxsports.com e digite o código de ativação.

Você precisará seguir as instruções na página para ativar sua conta.

Por fim, você pode concluir o aplicativo Fox Sports após a ativação usando seu número de celular.

Características do Fox Sports online

Os fãs de esportes descobrirão que o Fox Sports online é uma ótima plataforma com uma ampla gama de recursos. Você pode esperar os seguintes recursos:

Transmissão ao vivo: O Fox Sports online permite que você assista a eventos esportivos ao vivo. Você será capaz de acompanhar pontuações, destaques e comentários. Conteúdo sob demanda: O Fox Sports online permite que você assista a jogos e eventos perdidos. O conteúdo sob demanda inclui destaques de jogos, entrevistas e análises na plataforma. Suporte para vários dispositivos: Seu computador, smartphone e tablet podem ser usados ​​para acessar o Fox Sports online. Com esse recurso, você pode acompanhar seus eventos esportivos favoritos a qualquer hora e em qualquer lugar. Personalização: Você pode personalizar sua experiência online Fox Sports selecionando seus esportes e times favoritos. Ao fazer isso, você poderá receber atualizações e alertas sobre os eventos que mais importam para você.

Embrulhar

Então é assim que ativamos e inserimos o código de ativação da Fox Sports para go.fox.com. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Além disso, comente abaixo e deixe nossa equipe saber se você tiver alguma dúvida.

