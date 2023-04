Atleta olímpica Sunisa Lee diz que problema renal encerrou a temporada de Auburn

OA campeã de ginástica olímpica Sunisa Lee disse que um problema renal interrompeu sua carreira universitária, mas ela ainda está de olho nos Jogos de Paris no ano que vem.

Lee, que já havia anunciado planos de deixar a faculdade e retomar o treinamento no nível de elite nesta primavera, perdeu o final da temporada regular, os campeonatos da Southeastern Conference e o regional da NCAA por causa do que Auburn descreveu como um “problema de saúde não relacionado à ginástica. ” Ela revelou na segunda-feira em um post nas redes sociais que estava relacionado a problemas renais.

“Tem sido um desafio encerrar minha carreira em Auburn mais cedo, mas sou grato por todo o amor e apoio”, escreveu Lee. “Não vou parar de perseguir meus sonhos para uma candidatura a Paris em 2024. Na verdade, essa experiência aguçou minha visão para o futuro. Agradeço todo o amor e apoio e quero agradecer especialmente aos meus médicos, treinadores e ao Equipe médica de Auburn por seus cuidados durante esse período”.

Lee foi a campeã de ginástica geral feminina de 2020 em Tóquio. Ela então se tornou a primeira campeã olímpica reinante a competir no nível da NCAA, aproveitando as novas regras de nome, imagem e semelhança que permitem aos atletas universitários ganhar dinheiro enquanto competem.

Lee disse em novembro que esta seria sua última temporada em Auburn antes de se concentrar nos preparativos para seus segundos Jogos.

Como caloura, ela ganhou o título da NCAA na trave de equilíbrio e foi vice-campeã geral. Antes de encerrar a temporada no final de fevereiro, Lee estabeleceu um recorde do programa com nove pontuações perfeitas em menos de duas temporadas, cinco na trave e quatro nas barras.

“Para minha segurança, a equipe médica não me liberou para treinar e competir nas últimas semanas”, escreveu Lee. “Sou abençoado e grato por trabalhar com a melhor equipe médica especializada para tratar e gerenciar meu diagnóstico. Meu foco neste momento é minha saúde e recuperação.”

Lee se tornou a quinta americana consecutiva a conquistar o título olímpico ao vencer Rebeca Andrade, do Brasil. A companheira de equipe americana e campeã olímpica de 2016, Simone Biles, havia se retirado da competição para se concentrar em sua saúde mental.

“Pude experimentar aquela sensação única na vida e a emoção indescritível quando uma medalha de ouro é pendurada em seu pescoço”, disse Lee em um post nas redes sociais em novembro. “Mas eu não quero que seja apenas uma vez na vida.”