Atletas da natação participam em Penedo de competições do calendário alagoano

Duas competições da Federação Aquática do Estado de Alagoas (FAEAL) foram realizadas em Penedo neste final de semana, ambas com apoio da Prefeitura de Penedo por meio das secretarias municipais de Esportes (SMES) e da Educação (Semed).

A primeira prova foi realizada no sábado, 15, na piscina do Complexo Esportivo e Educacional Dr. Alcides Andrade, o antigo Ginásio do Sesi, onde a Secretaria Municipal de Educação instalou uma arquibancada coberta para dar mais conforto ao público.

O professor de Educação Física e coordenador de esportes da Semed, Joel Júnior, destacou a estrutura do local para receber a segunda etapa do Campeonato Alagoano de Natação, com presença dos melhores atletas do Estado, agradecendo o apoio do 6º Grupamento de Bombeiro Militar na competição.

No domingo, 16, o governo Ronaldo Lopes/João Lucas voltou a mobilizar equipes da Secretaria Municipal de Esportes e da Secretaria Municipal de Educação para outra competição da FAEAL.

Com apoio da Marinha e do Corpo de Bombeiros, a prefeitura e a federação voltaram a utilizar o Rio São Francisco para uma etapa do Campeonato Alagoano de Águas Abertas.

Em 2022, centenas de nadadores fizeram uma disputa intensa, do começo ao fim, como se viu novamente este ano.

Os competidores foram transportados em embarcações até a ilha Recanto do Penedo, largada da prova com cerca de quatro quilômetros, distância entre o ponto de partida e a rampa ao lado da quadra de futevôlei, na orla do Barro Vermelho.

Entre os atletas de Penedo, Gustavo Oliveira Andrade foi o melhor colocado na classificação geral, chegando em sétimo lugar entre os 54 inscritos no masculino que concluíram a prova, além de 24 atletas no feminino.

Além do excelente resultado na etapa do Campeonato Alagoano de Águas Abertas, o aluno do Colégio Imaculada da categoria juvenil conquistou seis medalhas de ouro e uma de prata nas disputas na piscina, realizadas no dia anterior.

