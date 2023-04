Ator Anthony Edwards vendendo Dana Point Beach House por US $ 6,5 milhões

Anthony Edwards , que interpretou Goose em “Top Gun” e Dr. Mark Greene em “ER”, está procurando descarregar sua bela casa de praia em OC … com ênfase em “praia” porque o novo proprietário estará literalmente nela.

O ex-flyguy de Maverick (RIP. 😢) listou sua casa de férias em Dana Point, CA, por US $ 6,5 milhões e, por esse tipo de massa … ela vem com algumas vistas deslumbrantes do Oceano Pacífico.