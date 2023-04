Ator Michael Lerner morre aos 81 anos

Michael Lerner – famoso por papéis em ‘Elf’, ‘Barton Fink’, ‘Godzilla’ e muitos outros shows e filmes – morreu … isso de acordo com sua família.

O sobrinho do ator, Sam Lernerdeu a triste notícia no domingo – levando ao IG uma longa legenda sobre seu tio, escrevendo … “Perdemos uma lenda ontem à noite. É difícil colocar em palavras o quão brilhante meu tio Michael era e o quão influente ele foi para nós.”

Sam acrescenta: “Suas histórias sempre me inspiraram e me fizeram apaixonar pela atuação. Ele era o cara mais legal, confiante e talentoso, e o fato de ser meu sangue sempre me fará sentir especial. Todos que o conhecem sabem como insano ele era – da melhor maneira. Tenho muita sorte de passar tanto tempo com ele, e todos nós temos sorte de poder continuar a assistir seu trabalho pelo resto do tempo.

Ele termina com … “RIP Michael, aproveite seus charutos cubanos ilimitados, cadeiras confortáveis ​​e maratona de filmes sem fim.” As circunstâncias exatas em torno de sua morte não são claras.

Michael será, talvez, mais lembrado por seu papel de destaque no filme de 2003 Will Ferrell comédia – onde ele tocou James CaanFulton, o chefe durão, que exigia um livro infantil de primeira classe. Claro, ele tinha muito mais créditos antes disso.

Além dos filmes mencionados, ML esteve em filmes como ‘Blank Check’, ‘Newsies’, ‘Harlem Nights’, ‘For Richer or Poorer’, ‘The Mod Squad’, ‘Celebrity’, ‘A Serious Man’ e muitos outros. Seus créditos na TV são igualmente impressionantes, com aparições que datam dos anos 70.

Alguns dos maiores programas dos quais ele participou incluem … ‘The Brady Bunch’, ‘The Good Guys’, ‘Ironside’, ‘MASH’, ‘The Odd Couple’, ‘Starsky and Hutch’, ‘The Rockford Files ‘, ‘Barnaby Jones’, ‘Hill Street Blues’, ‘Melba’, ‘Tales from the Crypt’, ‘Courthouse’, ‘Clueless’, ‘Kingdom Hospital’, ‘Law & Order: SVU’, ‘Matumbo Goldberg’ ‘Glee’ e muitos, muitos mais.

Ele deixou seu irmão famoso, Ken, e sua família extensa. Miguel tinha 81 anos.