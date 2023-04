Atores falecidos em 2023: celebridades mexicanas que morreram nos últimos meses

Ts primeiros quatro meses de 2023 foram muito difíceis para o mundo do show business, porque neste período morreram algumas grandes figuras da indústria do entretenimento no México, entre elas personagens muito queridos pelos mexicanos; por isso, lembramos quais atores já faleceram no país.

Polo Polo: primeiro comediante e ator mexicano a morrer em 2023

A triste notícia da morte de Leopoldo Roberto Garcia Pelaez Benítez, conhecido como “Polo”, um dos comediantes mais populares do país, chocou seus fãs no dia 23 de janeiro. Aos 78 anos, o comediante leonino Guanajuato morreu de parada cardíaca.

Irma Serrano, “La tigresa”, morreu aos 89 anos

A atriz morreu em 1º de março de 2023; ela tinha 89 anos. Apesar da dor de sua perda, seu sobrinho-neto Luis Felipe Garca Morales lembrou que Irma não tinha medo da morte, mas de sofrê-la, por isso se confortou ao saber que sua partida foi devido a um ataque cardíaco.

Ignacio López Tarso morreu aos 98 anos

Em 11 de março de 2023, o mundo do show business perdeu um de seus grandes ícones, o ator Ignacio Lopez Tarso, cuja morte por pneumonia grave chocou seus fãs. Seu legado viverá através dos mais de 100 personagens que interpretou em seus 70 anos de carreira no palco e na tela.

Rebecca Jones faleceu aos 65 anos.

O mundo do entretenimento lamentou a morte de Rebecca Jones em 22 de março, que morreu aos 65 anos. A atriz se recuperava de uma pneumonia que a atingiu em novembro passado e, embora tenha reaparecido na mídia semanas antes de sua morte, não conseguiu se recuperar totalmente. Isso aconteceu depois de superar o câncer de ovário em 2018.

Chabelo morreu em 25 de março

Em um sábado do terceiro mês de 2023, o México e o mundo acordaram com a notícia que muitas vezes foi motivo de piada: a morte de Xavier Lopez Chabelo, que não nasceu no México, mas em Chicago, Illinois, mas era amado como se fosse Mexicano. A notícia inicialmente foi desacreditada pelos usuários da rede social, até que sua família confirmou a morte do eterno filho da televisão em sua conta oficial.

Andrés Garcia: o ator morreu no dia 4 de abril aos 81 anos

Este ano também assistiu à morte do renomado ator dominicano Andrés Garcia, que morreu aos 81 anos após sofrer de cirrose hepática por vários anos. A doença prejudicou sua saúde e, apesar dos esforços médicos, sua morte não pôde ser evitada.