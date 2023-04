Atualidades: Insegurança alimentar no Brasil

A insegurança alimentar é uma realidade que afeta muitas famílias brasileiras. De acordo com o relatório do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado em 2020, cerca de 10,3 milhões de domicílios brasileiros vivem em situação de insegurança alimentar grave, ou seja, falta comida para todos os moradores.

Esse número representa uma alta de 27,6% em relação aos dados do IBGE de 2018 e é a maior taxa registrada desde 2004, quando teve início a série histórica da pesquisa. A insegurança alimentar afeta especialmente as famílias de baixa renda e as regiões Norte e Nordeste do país.

Falta de políticas públicas

A falta de acesso à alimentação adequada pode levar a diversos problemas de saúde, além de impactar no desenvolvimento físico e cognitivo das crianças. Alguns dos problemas causados à saúde são, por exemplo, desnutrição, anemia e obesidade. Além disso, a insegurança alimentar tem um impacto social significativo, já que dificulta o combate à pobreza e a desigualdade.

O problema da insegurança alimentar no Brasil é complexo e envolve diversos fatores, como a falta de políticas públicas efetivas de combate à pobreza e à fome, o aumento dos preços dos alimentos. Os dados dos últimos anos apontam a crise econômica decorrente da pandemia de Covid-19 como um dos principais fatores para o agravamento desse problema.

Para enfrentar esse problema, é necessário o engajamento de todos os setores da sociedade. O governo deve investir em políticas públicas que garantam o acesso à alimentação, como a distribuição de cestas básicas e a criação de programas de incentivo à agricultura familiar. As empresas também podem contribuir, por exemplo, através de doações de alimentos e apoio a projetos sociais.

Além disso, é importante que a população esteja ciente da importância do combate à insegurança alimentar e da necessidade de se envolver em iniciativas locais que visem a garantia do direito à alimentação. É necessário um esforço conjunto de toda a sociedade, com o objetivo de garantir o direito humano básico à alimentação adequada e saudável.

