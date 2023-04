Atualização de saúde de Zion Williamson: Pelicans VP dá as últimas informações sobre a condição da estrela da NBA

Tele discute sobre Zion Williamson mudou recentemente. antes era sobre o talento puro que o gigante tinha, mas agora é sobre o jeito que o New Orleans Pelicans estrela se afasta do NBA tribunal.

Sião foi a escolha geral nº 1 no Draft da NBA de 2019, mas não jogou tanto quanto o pelicanos teria gostado. Nesta temporada, ele conseguiu apenas 29 partidas em quadra e no ano anterior não conseguiu uma única aparição.

Sem simpatia por Sião

?Embora possa ser natural ser solidário com Williamsono pelicanos‘ próprio vice-presidente de operações de basquete, David Griffinsugeriu que alguns de seus problemas podem muito bem ser obra dele.

“Gostaria de poder identificar imediatamente a resposta. Acho que grande parte está nele”, grifo disse. “Acho que há muito que ele pode fazer melhor. E acho que ele diria isso a você. Acho que precisamos fazer um trabalho melhor examinando toda a situação de cima a baixo um pouco melhor.

“Acho que colocá-lo na melhor posição para ter sucesso é importante. E acho que a participação dele é uma grande parte disso.”

O impressionante aquecimento de Williamson

Williamson deu aos fãs um sinal do que estavam perdendo no início do ano. De volta contra o trovão da cidade de oklahoma, Sião estava pegando fogo antes do jogo, lançando até 10 enterradas. Não havia sinais da lesão que o mantinha fora de ação, mas então vestiu suas próprias roupas e observou do lado da quadra enquanto seu pelicanos companheiros perdidos. ??Para defendê-lo, deve-se dizer que ele não estava liberado para jogar naquele jogo, e grifo afirmou tanto.

“Ele estava jogando um contra nenhum. Ele subiu e mergulhou no moinho de vento antes do jogo”, grifo disse. “Esse não é o conjunto de habilidades que o torna capaz de jogar basquete cinco contra cinco. Portanto, para as pessoas agora dizerem: ‘Ele escolheu não jogar basquete’, isso é um absurdo. Isso não é factual.”

Estas são, agora, perguntas sobre por que exatamente Williamson tem estado tão regularmente ausente na quadra nos últimos dois anos.