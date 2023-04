Atualizações ao vivo: Donald Trump pronto para acusação histórica

FAcompanhe as atualizações ao vivo sobre o ex-presidente Donald Trump, que deve se render na terça-feira em um tribunal de Manhattan para enfrentar uma acusação por acusações decorrentes de pagamentos clandestinos feitos durante a campanha de 2016 para enterrar as alegações de que ele teve encontros sexuais extraconjugais.

___

George Santos se junta a apoiadores de Trump fora do tribunal

George Santos, o congressista republicano sitiado que enfrenta várias investigações sobre as mentiras que contou enquanto concorria ao cargo, juntou-se à crescente multidão de pessoas reunidas do lado de fora do tribunal de Manhattan antes da acusação do ex-presidente Donald Trump.

Santos disse à Associated Press que não planejava entrar no tribunal, mas veio para “apoiar o presidente”.

“Quero apoiar o presidente, só porque acho que isso é inédito e é um dia ruim para a democracia”, disse Santos. “O que impede o próximo promotor em dois anos de fazer a mesma coisa com Joe Biden e seguir em frente a cada quatro anos? Portanto, isso cria um mau precedente legalmente. E cria, barateia o sistema judicial e não é bom para a América.”

Santos rejeitou pedidos de renúncia, incluindo alguns de membros de seu próprio partido. Ele objetou na terça-feira quando perguntado se espera que Trump continue a apoiá-lo em troca da demonstração de apoio.

“Não estou aqui para isso”, disse.

___

o que saber

– Apoiadores de Trump planejam comício em sua cidade natal

– Procurador chegou ao tribunal

– Advogado diz que Trump manterá inocência no tribunal

___

Comício para Trump

As pessoas começaram a se reunir na manhã de terça-feira para um comício para Donald Trump em um parque fora do tribunal onde o ex-presidente deve ser indiciado.

A manifestação com a deputada republicana Marjorie Taylor Greene estava programada para começar várias horas antes do comparecimento de Trump ao tribunal.

Alguns manifestantes anti-Trump também apareceram, desfraldando uma grande faixa com os dizeres “Trump mente o tempo todo”.

Os apoiadores de Trump também devem se reunir em sua casa em Mar-a-Lago, na Flórida, na noite de terça-feira, quando ele retornar. ___

promotor chega

O promotor distrital de Manhattan, Alvin Bragg, chegou ao tribunal na manhã de terça-feira em Nova York antes da acusação do ex-presidente Donald Trump.

Bragg se tornou o primeiro promotor distrital negro de Manhattan em 2022, após sua eleição em novembro anterior. Ele herdou uma investigação do grande júri de um ano sobre dinheiro pago em nome de Trump durante sua campanha presidencial de 2016.

Depois de assumir o cargo, Bragg desacelerou o movimento de seu escritório em direção a um indiciamento de Trump e disse estar preocupado com a força do caso. Isso provocou um protesto público de dois promotores que lideravam a investigação e renunciaram.

Mas Bragg convocou um novo grande júri este ano depois de condenar a empresa familiar de Trump por fraude fiscal. Ele chamou esse resultado de “forte linha de demarcação” para prosseguir com outras partes da investigação.

___

Advogado de Trump: ‘Sem confissão de culpa’

O advogado de Trump, Joe Tacopina, disse que o comparecimento do ex-presidente ao tribunal para a acusação de terça-feira seria breve porque o processo “não demora muito”.

“Não será um longo dia no tribunal”, disse ele no programa “Good Morning America”, da ABC.

“Conhecemos a base da acusação e as alegações factuais na acusação”, disse Tacopina, acrescentando que Trump manteria sua inocência.

“Uma coisa posso garantir a vocês enquanto estou sentado aqui hoje: não haverá confissão de culpa neste caso. Isso é uma coisa que posso garantir a vocês”, disse ele.

Tacopina parecia prever que o caso acabaria sendo arquivado.

“Eu não acho que este caso vai ver um jurado”, disse ele. “Acho que há um desafio legal que será feito e deve ser feito com sucesso.”

___

Os espectadores se alinham

Espectadores, muitos deles membros da mídia, fizeram fila durante a noite para conseguir um assento dentro do tribunal, ou mesmo apenas um vislumbre de Trump, que não era esperado até a tarde de terça-feira.

O prédio estava cercado por barricadas e as pessoas passavam por várias verificações de segurança. Os repórteres que esperavam na fila estavam acampados em tendas com cadeiras de jardim, cobertores e caixas de pizza.

Esperava-se que o 45º comandante-em-chefe do país fosse escoltado da Trump Tower – que também foi cercada por barricadas – a um tribunal de Manhattan pelo Serviço Secreto.

A polícia se preparou para os protestos de apoiadores de Trump, um republicano que está concorrendo à Casa Branca novamente em 2024. Ele chamou a decisão de um grande júri de indiciá-lo de “perseguição política e interferência eleitoral no mais alto nível”.

Os promotores investigaram o dinheiro pago ao ator pornô Stormy Daniels e à ex-modelo da Playboy Karen McDougal para impedir que as mulheres fossem a público com alegações de que fizeram sexo com ele.