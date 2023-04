Auditoria Logística: Entendendo o Conceito e Aprendendo a Realizar uma.

A auditoria dentro de uma empresa é uma ótima maneira de analisar os processos em profundidade e identificar os locais onde melhorias podem ser feitas. Portanto, no artigo de hoje, discutiremos a auditoria de logística. Em síntese, uma estratégia comprovadamente eficaz para tornar as operações mais produtivas e econômicas.

Nem sempre é fácil detectar problemas e falhas de segurança no dia a dia, por isso medidas desse tipo são necessárias de vez em quando. Uma preocupação, as equipes podem se concentrar em fazer seu trabalho, tornando as avaliações críticas muito mais simples.

Desse modo, vamos descobrir mais sobre auditoria logística e conselhos práticos para conduzi-la.

O que significa auditoria logística?

Devido à natureza variada de suas operações, isso é normalmente dividido por setor da indústria. Em síntese, o conceito de auditoria em geral, é um método pelo qual os procedimentos de uma organização são examinados de cima para baixo.

O objetivo principal de uma auditoria logística é examinar todas as fases dos processos logísticos de uma empresa. Por exemplo, armazenamento, carga e descarga, transporte e entrega fazem parte da auditoria.

Desta forma, podem existir 2 tipos de auditoria logística:

Interna: onde a administração seleciona uma equipe de auditoria composta por funcionários da empresa;

Externa: a administração contrata especialistas externos à empresa para realizar a auditoria.

Em ambas as situações, no final do processo, os auditores apresentarão um diagnóstico abrangente do setor de logística. Em seguida, a empresa já de posse destes dados, tem condições de formular uma estratégia para implementar as melhorias sugeridas.

Fases de uma auditoria logística na empresa

O objetivo de uma auditoria de logística é garantir que todos os processos relevantes estejam operando da forma mais eficiente possível. Principalmente três fases são necessárias:

1ª Fase: Reúna dados atuais sobre a situação da empresa

Para obter uma imagem abrangente da situação, o auditor começa reunindo informações sobre todas as operações logísticas ativas. Cada etapa, desde a organização do almoxarifado até a classificação do pedido, carregamento e transporte, é analisada em grande profundidade.

Esta atitude está sendo realizada juntamente com a observação passiva. Dessa forma, a equipe deve trabalhar normalmente, como se não houvesse auditoria, caso contrário, irá se refletir nos resultados finais.

2ª Fase: Faça a análise dos dados coletados ao fazer a auditoria logística

Depois de estar de posse dos dados relevantes de análise e relatório, a análise pode começar. Assim, o auditor analisará as operações logísticas da empresa e destacará seus pontos fortes e fracos.

É importante ressaltar que o sucesso desta fase possui dependência com a qualidade dos dados obtidos na fase anterior.

3ª Fase: Escreva um relatório sobre todos os dados encontrados e as análises realizadas

Nesta fase, é feita a escrita de um relatório descrevendo maneiras de aumentar a eficiência em todos os processos logísticos. Logo, a atividade do auditor está feita e o trabalho da empresa começa.

Tenha em mente que as fases podem mudar dependendo do tamanho da empresa, do tamanho do armazém, do número de embarques, entre outros.

Vantagens de se fazer uma auditoria logística

Conheça os benefícios de conduzir uma auditoria de logística, quer você opte por fazê-la internamente ou contratar um especialista externo.

Obtenha um diagnóstico de processo atual

O principal benefício da auditoria em logística é a capacidade de obter um diagnóstico em tempo real dos processos. Afinal, só é possível planejar o futuro quando se tem total clareza sobre o presente.

Além das sugestões de melhoria habituais que saem de uma auditoria, a administração terá dados à sua disposição para respaldar suas escolhas.

Estabelece a prioridade máxima nos processos

Uma auditoria completa é a única maneira de detectar esse tipo de problema. Pois, a pressão do dia a dia acaba escondendo os problemas porque a atenção dos trabalhadores está focada em outro lugar.

Erradicação de esforços supérfluos

A auditoria logística encontra tarefas que não são cruciais para o sucesso de uma operação logística e podem ser automatizadas para maior eficiência. Assim, quando as melhorias forem implementadas, todos os processos serão mais rápidos. Portanto, o que contribui para que os serviços sejam mais eficientes e os clientes estejam mais satisfeitos.

Minimização de despesas

Aumentando a velocidade do processo também leva à economia de despesas. Assim, significa que, a partir de agora, a utilização dos recursos será mais estratégica. E a competitividade da empresa no mercado melhora à medida que os custos ficam menores.

Como o valor da tecnologia para as empresas e para o setor de logística em particular está bem estabelecido. Assim, muitas empresas continuam a empregar métodos analógicos de operação.

Além disso, é importante recomendar soluções capazes de agilizar o processo de auditoria e proporcionar outros benefícios, como um melhor sistema de administração de entregas.