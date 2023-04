Augusta evacuada depois que árvores enormes quase esmagaram grupo de torcedores no Masters

Ttrês árvores caíram em Augusta National Golf Club na sexta-feira, durante a segunda rodada do 2023 Mestres e quase esmagou um grupo de fãs. Felizmente, ninguém ficou ferido, de acordo com os dirigentes do torneio.

A buzina soou minutos depois, às 16h22, horário local, para anunciar a suspensão do jogo devido às condições climáticas perigosas. O jogo de sexta-feira foi oficialmente suspenso e os 13 grupos restantes serão reiniciados no sábado.

No início do dia, as autoridades interromperam as atividades devido ao mau tempo, mas retomaram cerca de 20 minutos depois, às 15h28, horário local.

As árvores caíram perto do buraco 17 e o vídeo do buraco 16 mostra como os espectadores fugiram quando os grandes troncos desabaram.

Esta não é a primeira vez que as árvores são afetadas em Augusta. De fato, uma árvore famosa no buraco 17 foi removida alguns anos atrás depois de sofrer alguns danos.

Árvore do 17º buraco em Augusta

O Árvore de Eisenhowerem homenagem ao 34º presidente dos Estados Unidos, Dwight D Eisenhowerfoi removido por oficiais de Augusta em fevereiro de 2014.

Ele ficava perto do buraco 17 e foi danificado por uma tempestade de gelo anos antes de ser derrubado.

Apesar de o jogo ter parado no Masters de 2023, ele foi repleto de emoção, incluindo Tiger Woods fechando em fazer o corte.

Até aqui, LIV jogador de golfe Brooks Koepka lidera em -12 e é seguido por Jon Rahmque está um ponto acima do amador Sam Bennett.