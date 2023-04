Augusta National: O sonho de Bobby Jones

Os Mestres Augustos era Bobby Jones‘ sonho, embora ele nunca poderia ter realizado seu projeto sem Clifford Robertson, um homem determinado que emergiu mais forte da Grande Depressão. A famosa instalação que hospeda o Masters todos os anos foi inaugurada em dezembro de 1932, mas sua história é a história de seus co-criadores, com Jones forjando seu próprio mundo do golfe desde muito jovem.

Ele começou a jogar golfe em 1908 quando tinha apenas seis anos e naquele verão ganhou seu primeiro troféu, em um evento infantil em East Lake. Ainda hoje, ele é indiscutivelmente o único jogador a ter completado o Grand Slam do golfe em uma única temporada e, de fato, é um termo que foi aplicado pela primeira vez para definir sua façanha.

Em 1930 ele ganhou o British Open, o US Open, o US Amateur e o British Amateur. Foram os quatro grandes numa altura em que alguns golfistas desenvolviam as suas carreiras a nível amador. Bob era formado em Engenharia Mecânica pela Georgia Tech e Literatura Inglesa pela Harvard, e até passou no exame da ordem.

Para alcançar o sucesso esportivo, no entanto, ele teve que lutar muito para controlar seu temperamento. Ele quebrou a famosa carta no buraco 11 durante a terceira rodada do Aberto da Grã-Bretanha de 1921, no Old Course em St Andrews, depois de dar quatro tacadas para sair de um bunker. Ele tinha 19 anos e foi um momento decisivo. Dois anos depois, ele ganhou seu primeiro major – de 13 – o US Open. Aos 28 anos aposentou-se e explicou: “Sinto que minha profissão exige mais do meu tempo e esforço”, disse. Em 1928 ele havia se tornado advogado da Coca Cola e todas as grandes empresas sonhavam em ter uma personalidade assim trabalhando para elas.

Para a parte dele, Clifford Roberts destacou-se como banqueiro de investimentos, um corretor de ações de Wall Street que sabia onde investir e que saiu vivo do Crash de 29. Em 1921, ele assumiu 15% da Reynolds & Company e mais tarde assumiu a conta da General Motors. Ele também movimentou muito dinheiro administrando terras no Texas.

Foi ele quem conduziu o então amigo ao que viria a ser um campo de golfe de sonho. Em 1931, Cliff descobriu um terreno fora de Augusta para o projeto que Jones tinha em mente. Ele disse: “Parece que este local está esperando aqui há anos pela construção de um campo de golfe. Com Roberts como patrono, tudo começou.

A ideia inicial para Nacional Augusta logo ultrapassaria 1.000 membros e cobraria uma taxa de entrada de $ 5.000 e mensalidades de $ 60. Quando o primeiro Masters foi disputado em 1934, o clube tinha apenas 76 membros. Foi esse evento inaugural que deu início ao desenho do evento futuro, pois qualquer pessoa no mundo do golfe queria estar no torneio de um herói como Bobby Jones. Roberts queria chamá-lo de ‘The Masters’, mas seu colega achou pretensioso, então foi chamado de The Masters Torneio Nacional Augusta por Convite até 1938, quando finalmente se tornou O Torneio Máster.

O 15º buraco de Gene Sarazen um ano depois elevou a fama do torneio. Roberts também providenciou a presença da imprensa britânica, que, uma vez em Nova York, viajaria de trem para Atlanta e desfrutaria de uma viagem com despesas pagas. Graças à televisão e a jogadores de golfe como Sarazen, Snead, Hogan e, mais tarde, especialmente Palmer, o torneio se tornou o mais popular do mundo.

Cliff foi o primeiro presidente do Augusta National, enquanto Bobby acabaria se tornando o presidente honorário do clube perpetuamente em 1966. A partir de 1948, Jones teve que parar de jogar golfe, pois foi diagnosticado com uma rara doença do sistema nervoso central que afetou sua coluna e o levou usar uma bengala permanentemente. O lendário jogador de golfe morreu aos 69 anos em 1971. Roberts cometeu suicídio perto do buraco 10 em 1977, aos 83 anos. Doente, ele foi passar seus últimos dias em sua casa em Augusta.

A nível desportivo, Bobby Jones disputou uma dezena de Masters, embora o seu desempenho na ‘armadilha’ que ajudou a criar tenha sido indesejável, essencialmente porque o seu nível estava longe do que tinha anos antes. Estava simplesmente enferrujado e a nível competitivo já não era o mesmo. Na primeira edição, Jones abriu com 76 tacadas e posteriormente acertou 74, 72 e 72. Terminou em 13º, empatado com outros dois jogadores. Curiosamente, em nenhuma de suas 46 rodadas oficiais no Masters ele ficou abaixo do par (72).