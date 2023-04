AUMENTE suas chances de GANHAR na Mega-Sena: Conheça métodos FÁCEIS e IMPOSSÍVEIS?

Para muitas pessoas, o fato de ganhar na Mega Sena é algo fantasioso, uma tarefa impossível. Contudo, a realidade não é exatamente essa. Basta seguir algumas dicas simples e fáceis para aumentar exponencialmente as chances de ser um dos sortudos da vez.

10 dicas para ter como ganhar na Mega Sena de forma mais fácil

Diariamente, milhões de jogos de loteria são feitos com a grande esperança de ganhar, contudo, não se sabe se é falta de sorte ou estratégia que os impede de serem sorteados. Mas, essa dura realidade, indicando o fracasso de muitos apostadores, pode mudar. Tem como ganhar na Mega Sena praticando métodos simples.

Embora a crença popular diga que ser um ganhador da loteria é questão de ter sorte, e ninguém pode excluir essa questão, na realidade, é mais que isso. A verdade é que existem algumas formas para levar a bolada para casa. E todas essas formas, têm como pilares fundamentais a observação científica, bem como a disciplina e a paciência.

Você quer ser um felizardo da Mega? Então, tem que parar de confiar em fórmulas mágicas e aplicar os melhores métodos. Assim, abaixo, estão algumas dicas para conseguir realizar um bom método para ter como ganhar na Mega Sena, seja no prêmio principal ou em qualquer faixa de premiação.

1.Controle seu investimento

Considere sempre que os jogos de loteria são como se você fizesse investimentos. Mas, em contrapartida, tenha em mente que este tem um retorno bem lento e modesto, até que bons prêmios comecem a aparecer.

Ademais, por esse motivo, nunca invista além de suas possibilidades. Já se provou que comprar mais bilhetes, realmente aumenta as chances concretas de ganhos. No entanto, de nada adianta perder todo capital investindo se não haverá retorno.

2.O número da sorte

O sistema das apostas com o número da sorte afirma que se for utilizado uma dezena fixa combinada com outras, haverá maiores chances de ganhos. Mas, como assim? Por exemplo: escolhendo o número 32, você pode combiná-lo em apostas diferentes, sendo as sequências variadas em 02-15-31-40-42-54, entre outras.

3.Como ganhar na Mega Sena combinando números

Os pesquisadores do ramo descobriram que uma boa sequência de dezenas é uma das melhores formas de ter como ganhar na Mega Sena. Conquanto, existem três regrinhas para se criar uma jogada inteligente:

Nunca opte pelas sequências numéricas que tenham mais de três dígitos (01, 02, 03…);

Números alternativos altos e baixos (01-59);

Números pares alternativos e ímpares (02-05-08).



4.Considerar apostar algumas vezes no bolão

Quanto mais pessoas compram os jogos, a probabilidade dos ganhos aumenta. Se seguir essa dica, não sendo diretamente da loteria, é extremamente importante todos se atentarem a um detalhe.

Em bolões particulares, geralmente vários membros fazem os jogos e apenas uma pessoa compra. Assim, não importa quem do grupo comprou o bilhete vencedor, pois se distribui os ganhos igualmente.

5.Jogando a mesma sequência

Muitas vezes tem-se a impressão de que quanto mais números se seleciona, maiores são as chances de encontrar a sequência vencedora. Contudo, essa não é uma verdade. Saiba que caso as combinações sejam alteradas entre os jogos, as chances diminuem.

Caso queira verificar essa questão, pode-se realizar um simples experimento: pense em um número que esteja entre o 1 e o 6, lançando um dado dez vezes. Assim, agora, jogue mais dez vezes, desta vez, escolhendo números diferentes a cada jogada. Você verá que, ao pensar no mesmo número, seus acertos serão maiores.

6.Estude os números a se escolher para ter como ganhar na Mega Sena

Ao escolher uma série de dezenas para jogar, verifique se elas não foram atribuídos em sorteios anteriores. Nesse caso, é melhor mudar a combinação, uma vez que as chances de uma sequência precisa de números ser sorteada duas vezes são bem remotas.

7.Reinvista os lucros

Se você receber um prêmio pequeno, use-o como uma fonte para apostar um pouco mais, mas, é claro, com coerência. Lembre-se: considere os jogos da loteria como investimentos.

Mas, para ter como ganhar na Mega Sena, não se pode abusar da sorte, gastando tudo o que se tem, sem a certeza de retorno. Tudo na vida, inclusive os jogos da Mega, devem conter boas doses de equilíbrio.

8.Se sentir que não está dando certo, não se apague às dezenas

Não se apegue a uma sequência que simbolize algo especial, importante para você. Números são apenas números, apesar de conter aquela dose de “magia”.

A única coisa importante é encontrar a sequência vencedora. Em relação a isso, o que se deve fazer é identificar quais são as dezenas que aparecem com mais frequência nos sorteios. Assim, é possível marcar no volante as combinações que terão mais probabilidades de sair.

Não desconsidere sua intuição, seus números da sorte, mas também não desconsidere as probabilidades, o lado matemático da coisa. Dessa forma, a aposta ficará mais “completa”.

9.Tente evitar os números considerados “azarados”

Há uma série específica de números que foram determinados como os menos prováveis ??de serem sorteados. Isso porque apareceram raramente em combinações vencedoras na história da Mega Sena. Portanto, evite-os.

10.Não escolha muitos números consecutivos

De acordo com diversas pesquisas feitas a respeito das loterias, uma alta porcentagem de sequências sorteadas no primeiro prêmio não continham números consecutivos. Dessa forma, ao criar sua combinação, escolha dezenas que não estejam uma do lado da outra (02, 03, 04…). Se duas sequências já são difíceis, imagine três? Fuja disso.

Em suma, com essas dicas você já sabe como ganhar na Mega Sena com mais facilidade, aumentando as chances de ter as dezenas vencedoras. Agora, basta fazer sua “fezinha” e torcer para ser o grande felizardo.