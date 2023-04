Aumento do Poder de Compra dos Brasileiros no 1º Trimestre de 2023 Destacado por Abras

De acordo com informações da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), houve uma elevação do consumo no varejo, segundo pesquisa oficial, essa elevação foi de 1,98%. A recente divulgação oficial da Agência Brasil, destaca que, no comparativo com o mês de fevereiro para março, o aumento foi considerado em 7,29%.

Abras destaca elevação do poder de consumo do brasileiro no primeiro trimestre de 2023

Além disso, quando essa comparação é feita entre o mês de março de 2023 e o mês de março de 2022, a alta fica em torno de 4,58%. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), o resultado contempla diversos modelos de consumo, o que abrange o mercado convencional, atacado, lojas locais, supermercados e e-commerces.

Os indicadores têm como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Inflação

De acordo com o representante da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), o primeiro trimestre de 2023 foi importante para os consumidores, considerando a menor pressão inflacionária nos alimentos, diferente do que ocorreu no mesmo período de 2022.Visto que no ano de 2022, os preços para o consumidor final cresceram de forma mais escalada, o que impactou os produtos de consumo básico.

A elevação dos preços das principais commodities no ano de 2022 impactou o custo de produção de diversos alimentos e proteína animal. Além disso, o valor dos combustíveis também refletiu diretamente na rotina do consumidor final.

Páscoa

Segundo destaca o representante da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), em março de 2023, os produtos voltados para a Páscoa também elevaram o consumo no país. Além disso, o aumento do reajuste do salário mínimo em 7,42% pode ter influenciado o poder de compras de mais de 60 milhões de brasileiros, segundo destaca a divulgação oficial.

Benefícios e direitos

Outros fatores relacionados à política atual também podem ter contribuído positivamente para essa finalidade, como a manutenção do pagamento de R$ 600 dentro do programa Bolsa Família, o auxílio gás, que considera 100% da média nacional do preço do botijão de 13 Kg e o resgate referente ao abono salarial PIS/PASEP para trabalhadores que não receberam no ano de 2021.

Os dados oficiais da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) destacam que houve uma queda de 0,94% no primeiro trimestre referente ao valor de alguns itens da cesta básica, o que abrange carnes, bebidas, produtos de limpeza e itens de higiene.

Além disso, também correu uma queda de 0,62% no preço médio nacional da cesta básica, passando de R$ 752,04, em fevereiro, para R$ 747,35 em março.

Dados oficiais da Abras

A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) registrou uma queda expressiva dos preços em alguns itens no primeiro trimestre de 2023, dentre os quais estão o café torrado e moído, frango congelado, cortes bovinos, óleo de soja ,cebola, tomate e batata.



Estes itens sofreram uma queda que pode variar entre 2,15% e 36,75%. Já outros itens de consumo básico do brasileiro tiveram o seu valor aumentado em 2023, dentre os quais estão o feijão, o ovo, o arroz, o leite longa vida e a farinha de mandioca. Essa elevação varia entre 4,40% e 10,33%.

Preços

Conforme informações da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), os produtos relacionados à cesta básica de higiene também sofreram aumento nos preços. O sabonete subiu cerca de 3, 07%, seguido do papel higiênico, que teve um aumento de 2,39% e do creme dental, que subiu 2,5%. Por fim, o shampoo teve uma elevação de 1,42%.

Segundo destaca a divulgação oficial, os preços dos produtos de limpeza sofreram elevação em 2023. A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) registrou um aumento de 2,48% no preço do sabão em pó. Já o detergente líquido utilizado para lavar louças teve um aumento de 1,52%, seguido do desinfetante e da água sanitária. Contudo, de forma geral, os dados são mais positivos do a análise feita em 2022.