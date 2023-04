Aumento no preço dos ovos de Páscoa CHOCA brasileiros em 2023; Veja detalhes

Segundo um levantamento preliminar realizado pelo Instituto Brasileiro da Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre), os itens da Páscoa estão 12% mais caros na comparação entre abril de 2022 e março de 2023.

Por isso, presentear na Páscoa e reunir familiares e amigos para celebrar a data exigirá dos trabalhadores brasileiros muita pesquisa para não comprometer o orçamento do mês de abril.

Causas prováveis do aumento dos itens de Páscoa

Eduardo Antunes, economista do Ipead, disse que os aumentos de preços relacionados à Páscoa se devem a uma combinação de fatores, já que a economia em geral está lutando para se ajustar à nova realidade.

“É um fenômeno que ocorre desde o ano passado; de aumentos bem significativos de tudo. O ovo de Páscoa não fugiu à regra. A economia está tentando voltar aos eixos baseada nessa nova realidade”, disse.

Assim, por ser um produto sazonal, a demanda é maior, segundo o economista. Além disso, ele afirma que este ano a oferta do produto é menor do que nos anos anteriores.“O custo da matéria-prima para fabricar o produto e as embalagens encareceram demais”, complementa.

Além disso, outra causa provável tem a ver com a recuperação das margens de lucro dos lojistas, que lutam para superar todos os problemas dos últimos anos, como outro fator para a alta dos preços.

Além disso, segundo Antunes, muitos consumidores optaram por ovos de chocolate artesanais, que oferecem melhor custo-benefício. Mesmo assim, os lojistas esperam um salto maior nas vendas do que no ano passado.

Demais itens de Páscoa

O bacalhau, outro alimento muito consumido nesta época do ano, cresceu 12,02%. Para fugir dessa alta, alternativas mais acessíveis em pescados são a corvina, cujo preço variou 3,02% no período, ou a pescada, cujo preço aumentou 3,51%. Ambos ficaram abaixo da taxa de inflação medida pelo IPC, que foi de 6,7% em doze meses até fevereiro.

Vale destacar que, o bacalhau subiu 5,15%, o cação 10% e a sardinha 16,96%. “O aumento dos itens que compõem a cesta de Páscoa, como os ovos de chocolate, já era esperado. Além da alta procura sazonal, os preços vinham sendo pressionados desde o ano passado em função do aumento dos custos de produção”, argumenta Guilherme Moreira, coordenador do IPC.

Confira outros itens que ficaram grandes aumento nesta época do ano:

Produto Inflação Ovos 27,31% Cebola 22,76% Bolo pronto 14,51% Atum 12,97% Sardinha em conserva 11,46% Bacalhau 10,91% Bombons e chocolate 9,65% Arroz 9,49% Azeite 7,78% Azeitona em conserva 5,42% Pescados frescos 5,18% Vinho 5,18% Batata-inglesa 2,23% Couve 2,23%

Supermercados com consumo maior

Mesmo com o aumento de preços bem acima da inflação, haverá mais promoções nos supermercados na Páscoa. Uma pesquisa divulgada na semana passada pela Abras (Associação Brasileira de Supermercados) apontou que os pedidos de produtos consumidos no dia aumentaram 15%.

Em suma, os supermercados esperam que 50% das compras ocorram na próxima semana, com 20% no sábado ocorrendo no sábado, data que antecede a Páscoa.