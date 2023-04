Autoglass oferece NOVAS OPORTUNIDADES de emprego; Confira os cargos disponíveis!

A Autoglass, uma das maiores empresas de serviços automotivos do Brasil, anunciou recentemente a abertura de novas vagas de emprego em diversas áreas e regiões do país. Com mais de 30 anos de atuação no mercado, a empresa tem se destacado pela qualidade de seus serviços e pela valorização de seus colaboradores.

Autoglass abre novas vagas de emprego pelo país

Os profissionais que forem selecionados para trabalhar na Autoglass poderão desfrutar de uma série de benefícios oferecidos pela empresa, como plano de saúde, plano odontológico, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, programa de participação nos lucros e resultados, entre outros. Além disso, a Autoglass oferece um ambiente de trabalho dinâmico e colaborativo, com oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional.

As vagas de emprego disponíveis na Autoglass são para diferentes áreas e regiões do país. Confira abaixo algumas das oportunidades:

Analista de Recursos Humanos;







Assistente Administrativo;







Auxiliar de Limpeza;







Eletricista Automotivo;







Estagiário de Marketing;







Mecânico Automotivo;







Supervisor de Vendas;







Técnico em Instalação de Vidros Automotivos.

Como se candidatar

Os interessados em se candidatar às vagas disponíveis na Autoglass devem acessar o portal 123empregos, buscar pela vaga desejada e seguir as instruções para envio do currículo. É importante lembrar que cada vaga pode ter requisitos específicos, portanto, é fundamental ler atentamente a descrição da vaga antes de se candidatar.

Sobre a empresa

A Autoglass é uma empresa brasileira fundada em 1989, especializada em serviços automotivos, como instalação e reparação de vidros automotivos, reparo de para-brisas, troca de óleo, revisão e manutenção de veículos, entre outros. Com mais de 100 unidades em todo o país, a Autoglass é reconhecida pela qualidade de seus serviços e pela satisfação de seus clientes.

Além disso, a empresa tem investido cada vez mais em tecnologia e inovação, oferecendo soluções digitais para seus clientes, como o agendamento online de serviços e o aplicativo Autoglass, que permite acompanhar em tempo real o status dos serviços contratados.

A Autoglass também tem um forte compromisso com a responsabilidade social e ambiental, desenvolvendo projetos e ações que contribuem para o desenvolvimento sustentável das comunidades onde atua.

