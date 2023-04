Autopass Contrata Pessoas em Duas Cidades

A Autopass, a maior empresa privada de soluções para mobilidade e bilhetagem eletrônica do Brasil, está em busca de novos profissionais nas cidades de São Paulo e Santo André. Dito isso, antes mesmo de falar mais sobre a empresa, confira quais são as oportunidades ofertadas na lista abaixo:

Analista de Segurança da Informação Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Treinamento e Qualidade Júnior – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Vendas (Vianova Benefícios) – Santo André – SP – Efetivo.

Mais sobre a Autopass

Sobre a Autopass, é interessante frisar que a companhia está há 12 anos operamos na cidade de São Paulo e Região Metropolitana guiados pelo propósito de simplificar a mobilidade humana por meio de novas soluções e tecnologias.

Além disso, como resultado, se tornou uma das 100 marcas mais influentes em mobilidade e, por 9 anos consecutivos fomos eleitos a “Melhor Operadora de Sistema de Bilhetagem” pela revista Maiores & Melhores do Transporte, o que reforça nosso compromisso em simplificar a mobilidade e auxiliar na construção de cidades inteligentes.

Ao longo de toda a jornada, reuniu contribuições importantes para a evolução do mercado de transporte coletivo, sendo a Plataforma de Pagamento Top a mais recente delas. Na América Latina foi pioneira na implementação do sistema de pagamento de passagens de ônibus com cartão de crédito, débito, pré-pago e QR Code.

Como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!