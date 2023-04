Autor afirma que o príncipe Harry só ligou para o rei Carlos III para pedir dinheiro

Rautor aprovado pela família oyal Robert Jobson publicou recentemente um livro chamado ‘Nosso Rei Carlos III: O Homem e o Monarca Revelados’. Dado que é um livro biográfico sancionado pela Família Real, naturalmente tem uma inclinação para a dor do rei como protagonista principal e Príncipe Harry como o vilão. Neste livro, o autor revela que o rei estava cansado de falar ao telefone com o filho mais novo depois que ele decidiu morar na Califórnia. Jobson escreve que Rainha Elizabeth II perguntou repetidamente por que ele não parecia gostar de conversar com o príncipe Harry. Segundo esse autor, o príncipe ligou apenas para pedir mais dinheiro ao pai. Essa é a razão pela qual o rei parou de atender as ligações do príncipe Harry.

Um caso semelhante ao do Príncipe Eduardo

Esta situação parece muito semelhante à Príncipe edward teve quando foi condenado ao ostracismo pela Família Real depois de abdicar ao trono. Ele também viveu no exílio por causa do amor de sua vida e também lutou para conseguir financiamento de seu pai. A principal diferença é que o príncipe Harry decidiu atacar sua família imediata através de um livro e uma série de documentários onde os acusa de serem racistas com Meghan Markle. O príncipe Eduardo decidiu abdicar do trono porque queria ficar com o amor de sua vida, com quem envelheceu junto e morreu ao lado dela. A rainha supostamente não gostava que seu filho e seu neto não se entendessem, mas ela decidiu não interferir em seu relacionamento.

Aqui está o que o autor escreveu em seu livro sobre Rei Carlos III e os telefonemas do príncipe Harry: “Charles parou de atender as ligações, no entanto, depois que seu filho o xingou e repetidamente pediu fundos em suas ligações tensas. Quando a rainha perguntou por que, Charles disse a ela que ele não era um banco. O Queen esperava que seu neto, tendo decidido morar no Canadá e depois na Califórnia, encontrasse paz e felicidade vivendo a vida que ele escolheu, mas no final ela pediu que ele falasse diretamente com seu pai.”

Em suas memórias ‘Spare’, o príncipe Harry também afirma que seu pai não suportava Meghan Markle porque ela estava recebendo toda a atenção como um novo membro da família real.