Avaliação dos jogadores do Real Madrid x Chelsea: Valverde é a força motriz em Stamford Bridge

Aapós uma troca de golpes no primeiro tempo, quando os dois Chelsea e Real Madrid perdeu grandes chances de marcar, Los Blancos marcou duas vezes nos segundos 45 minutos para selar a qualificação para as semifinais da Liga dos Campeões.

Rodrygo marcou os dois gols do Real Madrid, mas foi Fede Valverde que se destacou com uma atuação completa em solo inglês na noite de terça-feira.

Produzir pelo menos um milagre em cada jogo. O internacional belga provou porque é o melhor guarda-redes do mundo com uma grande defesa a impedir Marc Cucurella antes do intervalo. Ele era vaiado pelos torcedores do Chelsea toda vez que tocava na bola.

MARCO: 10

Atuação sublime do lateral-direito espanhol, que poderia ter dado uma assistência se Rodrygo, Luka Modric ou Vinicius tivessem sido mais precisos na frente do gol antes do intervalo.

MARCO: 9

Sólido na defesa durante todo o jogo. A má notícia para o Real Madrid é que vai falhar a primeira mão das meias-finais depois de receber um cartão amarelo em Stamford Bridge.

MARCO: 8

Contundiu-se na primeira parte e foi substituído por Antonio Rudiger ao intervalo. Ele jogou bem antes do intervalo, quando eles conseguiram desviar de um cruzamento perigoso de Reece James.

MARCO: 7

Sofreu muito fora de posição na lateral-esquerda e lutou para conter um animado James, que expôs as falhas defensivas do francês.

MARCO: 5

Mais uma vez, Kroos ajudou o Real Madrid a circular suavemente no terço médio. Ele fez um ótimo trabalho em N’Golo Kante, apesar de atuar como meio-campista.

NOTA EM REPOUSO: 8

Cresceu no jogo, ajudando o Real Madrid a melhorar e ditar o ritmo no meio-campo quando o Chelsea avançou para um gol.

MARCO: 8

O internacional uruguaio esteve presente em todo o campo. Pressionado alto para forçar os erros do Chelsea na preparação e preparar Rodrygo para seu segundo gol.

MARCO: 10

O atacante mais animado do Real Madrid na noite. Criou perigo na frente do gol adversário pela capacidade de enfrentar os adversários e marcou duas vezes para selar a classificação para a próxima fase.

MARCO: 10

Não era a noite dele. O francês não conseguiu se envolver no jogo. Ele jogou os 90 minutos inteiros em Cádiz e foi substituído a 20 minutos do fim em Stamford Bridge.

MARCO: 5

Não brilhou no ataque, mas foi o jogador que abriu Rodrygo para o primeiro gol do Real Madrid e não parou de correr para os zagueiros adversários até o apito final.

MARCO: 8

Saiu do banco para substituir Alaba e foi sólido na defesa quando o Real Madrid mais precisou dele.

MARCO: 7

Substituiu Benzema a 20 minutos do fim e ajudou o Real Madrid a desacelerar o jogo para garantir a vitória.

MARCO: 6

Entrou para o lugar de Kroos aos 76 minutos e esteve muito activo nos minutos finais.

MARCO: 5

Substituiu Rodrygo faltando oito minutos, quando o jogo estava praticamente encerrado.

MARCO: 5

Entrou no lugar de Carvajal aos 82, quando o Real Madrid já havia colocado o jogo na cama.

MARCO: 5

Deveria ter intervindo quando Vinícius e Camavinga sofreram na lateral direita. O Real Madrid jogou com fogo em algum momento, mas conseguiu se manter firme e garantir a vitória.

MARCO: 8