Avião do time de futebol feminino do Arsenal pega fogo na pista

Momento terrível para o time de futebol feminino do Arsenal na noite de domingo… seu avião pegou fogo pouco antes de decolar – mas, felizmente, ninguém ficou ferido, e o time voltou para casa com segurança na segunda-feira.

A cena horrível aconteceu logo após o Arsenal jogar contra o Wolfsburg em uma partida da Liga dos Campeões na Alemanha … quando, de acordo com vários relatos, um pássaro voou para um dos motores de seu avião pouco antes de levar os jogadores de volta a Londres.

Os pilotos imediatamente abortaram o voo, no entanto… e, felizmente, os oficiais conseguiram tirar todos do passeio e colocá-los no chão sem mais problemas.