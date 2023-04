Aviso de Alerta: Inmet Preve Chuvas e Ventos Intensos no Nordeste

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Nordeste brasileiro terá chuvas e ventos intensos nos próximos dias. De acordo com as informações atualizadas, algumas regiões da zona costeira podem apresentar ondas de até cinco metros de altura.

É importante lembrar que essas condições climáticas podem causar prejuízos materiais e, em casos extremos, colocar em risco a vida das pessoas. Por isso, atente-se às dicas de segurança abaixo e saiba como se proteger e pedir ajuda, caso necessário. Então, acompanhe a leitura.

Nordeste terá chuvas e ventos intensos, segundo Inmet, saiba mais

Segundo o último boletim do Inmet, que traz a previsão do tempo para a região Nordeste entre os dias 17 de abril e 03 de maio de 2023, é esperado que haja uma grande quantidade de chuvas. Segundo informações, podem ocorrer chuvas na faixa norte, podendo atingir até 70 mm nas regiões central-norte do Maranhão, norte do Piauí e faixa oeste e sul do Ceará.

Enquanto, nas áreas do MATOPIBA (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), as chuvas acumuladas devem chegar a um valor entre 10 e 70 mm. Em seguida, em relação à faixa leste da região, é possível que ocorram volumes menos expressivos, ou seja, abaixo de 50 mm.

Por último, na parte central da Bahia, Piauí, Pernambuco e Paraíba, é provável que permaneça sem chuvas.

Acompanhe as informações meteorológicas

Como vimos, em algumas áreas do Nordeste, é possível que haja grandes volumes de chuva nos próximos dias.

Nesse caso, o primeiro passo para se prevenir é acompanhar as informações meteorológicas. Então, fique atento às previsões do Inmet que é o órgão responsável por fornecer informações precisas sobre o clima.

Além disso, procure se informar sobre a situação das regiões em que você estará ou terá que se deslocar.

Verifique também se há condições favoráveis para viagens, especialmente em áreas litorâneas. Ademais, se possível, evite sair de casa nessas condições climáticas.

Proteja sua casa e bens

Se você já estiver em casa e a previsão for de chuvas e ventos fortes, algumas medidas simples podem ser tomadas para manter a segurança do lar:

Certifique-se de que sua casa esteja bem protegida. Para isso, feche portas e janelas e, se tiver persianas ou abas de proteção, cerre-as; Retire objetos que possam ser levados pelo vento, como vasos de plantas e objetos decorativos que ficam no quintal ou no jardim; Consulte um especialista para verificar se há risco de deslizamento do terreno em que sua casa está construída; Verifique as calhas e os sistemas de escoamento de água; Se necessário, cubra os móveis e aparelhos eletrônicos com plásticos para evitar danos causados ??pela umidade.



Evite áreas de risco se for atingidas por chuvas e ventos intensos

Se você mora em uma zona considerada de risco, como áreas de encostas e margens de rios, saiba que as chuvas podem agravar a situação.

Por isso, se possível, deixe o local e busque abrigo em lugares seguros. Todavia, caso não seja possível sair, é recomendável que você se mantenha alerta e tente não sair de casa.

Saiba como pedir ajuda

Em casos de emergência, é importante saber como pedir ajuda. Se você tiver problemas com as condições climáticas, entre em contato imediatamente com os serviços de emergência de sua cidade, como Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e SAMU. Aliás, os números de chamada, respectivamente, são 199, 193 e 192.

Para isso, mantenha os telefones desses serviços sempre à mão e faça ligações apenas em casos de emergência real. Além disso, é importante que você compartilhe sua situação com seus familiares e amigos, para que eles possam saber como ajudar.

Como se proteger durante as chuvas e ventos

Se for realmente necessário sair de casa, especialmente em dias de chuva e ventos intensos, tome algumas medidas para se proteger:

Use roupas leves e impermeáveis;

Evite andar por ruas inundadas, especialmente se você não conhece a profundidade da água;

Não se aproxime de postes, árvores e fios elétricos que possam cair;

Se estiver em um carro ou ônibus, diminua a velocidade e mantenha distância do veículo da frente;

Por último, evite se proteger debaixo de árvores ou marquises, que podem ceder sob o peso do vento.

Conclusão

Com o alerta emitido pelo Inmet sobre as chuvas e ventos intensos no Nordeste, é importante que a população esteja preparada e atenta aos avisos das autoridades.

Os eventos climáticos causam grandes prejuízos nas regiões afetadas, e a prevenção é a melhor forma de evitar danos. Sendo assim, esteja seguro e se proteja.