AVISO GERAL para os brasileiros do FIES acaba de sair HOJE (09/04)

O FIES pode ser o martírio de muitos estudantes, mas é também a chance de tantos outros conseguirem concluir uma graduação. Na matéria de hoje, você poderá ver que em meio a toda a burocracia, uma das dúvidas recorrentes é se é possível conseguir o financiamento com o nome sujo.

Criado como um programa do Ministério da Educação, o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), tem como objetivo o financiamento de graduações. Jovens estudantes de todo o Brasil que desejam ingressar em instituições de cursos superiores não gratuitos podem buscar o financiamento. Contudo, alguns deixam de requerer já que imaginam que haverá dificuldades quando se tem o nome sujo. Afinal, é possível conseguir o FIES com nome sujo?

Quem tem nome sujo consegue FIES?

Existem diversos requisitos para se conseguir a aprovação no financiamento, que poderá variar de percentual, chegando até mesmo a 100% do valor do curso. Os estudantes devem:

Se inscrever no Sistema de Seleção do FIES ;

; Validar suas informações na referida instituição de ensino;

Comparecer, junto ao seu fiador, em um dos agentes financeiros do FIES, que pode ser o Banco do Brasil ou a Caixa.

A resposta para a pergunta central da matéria era negativa até o ano de 2012. Um dos requisitos para se conseguir o financiamento era ter o nome livre de negativações nos órgãos de crédito. Se provava tal condição através do documento de “idoneidade cadastral”. Porém, isso foi modificado no ano seguinte, por se considerar que essa regra impedia o ingresso de estudantes nas instituições de ensino superior, de maneira injusta.

Portanto, desde 2013 é possível que um estudante que esteja com o nome negativado consiga o financiamento, porém, com restrições. A principal delas é que o estudante não poderá usar os mecanismos de fiança convencional ou solidária.

Para compensar, ele dispõe do Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo como fiador, mas também deverá obedecer a certos critérios. Por exemplo:

Renda familiar mensal de até um salário mínimo e meio;

e meio; Matricula em cursos de licenciatura;

Ser bolsista parcial no ProUni.

O FIES é um programa que ajuda muitas pessoas a conseguirem entrar em um curso superior, mas também pode se tornar um problema grave ao longo prazo. Afinal, estamos falando de um financiamento, e até o momento em que o estudante comece a pagar as mensalidades de fato, o valor do financiamento terá aumentado consideravelmente devido aos juros.

Para aqueles que puderem evitar aderir a esse financiamento, melhor. Mas, quanto aos que não possuem condições de arcar com uma faculdade e estão com o nome sujo, ainda é uma opção válida aderir ao FIES.

Como conseguir ser aprovado no FIES mais fácil?

O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), é um programa do governo federal que oferece financiamento estudantil para alunos que desejam ingressar em uma faculdade particular. O processo de aprovação pode ser um pouco burocrático e requer atenção aos requisitos e documentos necessários para a solicitação.



Algumas maneiras de aumentar suas chances de aprovação no FIES são:

Verifique se você atende aos requisitos mínimos – Para ser elegível ao FIES , é preciso ter renda familiar mensal bruta de até três salários-mínimos e ter participado de alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir de 2010, obtendo nota mínimo de 450 pontos e não ter zerado a redação;

, é preciso ter renda familiar mensal bruta de até e ter participado de alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir de 2010, obtendo nota mínimo de 450 pontos e não ter zerado a redação; Escolha um curso com boa avaliação – O FIES prioriza cursos bem avaliados pelo Ministério da Educação (MEC). Portanto, é válido verificar a nota do curso desejado antes de solicitar;

prioriza cursos bem avaliados pelo Ministério da Educação (MEC). Portanto, é válido verificar a nota do curso desejado antes de solicitar; Tenha um bom desempenho no Enem – Além de ser um dos requisitos para participar do FIES , também se usa o desempenho no Enem como seleção de seleção. Quanto melhor a sua nota, maiores as chances de aprovação;

– Além de ser um dos requisitos para participar do , também se usa o desempenho no Enem como seleção de seleção. Quanto melhor a sua nota, maiores as chances de aprovação; Apresente todos os documentos corretamente – É importante apresentar todos os documentos necessários e preencher corretamente os formulários de requisição do FIES . Qualquer erro pode atrasar ou inviabilizar a sua participação no programa;

. Qualquer erro pode atrasar ou inviabilizar a sua participação no programa; Tenha um fiador confiável – Caso esteja dentro das outras regras, é necessário apresentar um fiador para o FIES. Então, certifique-se de escolher uma pessoa de confiança, com bom histórico de crédito e renda com o valor do financiamento.

Lembrando que essas são algumas dicas para aumentar suas chances de aprovação no FIES, mas cada caso é único e tem particularidades específicas. O ideal é sempre buscar informações atualizadas diretamente com o MEC e com as instituições de ensino participantes do programa.