Aviso Importante do INSS: Todos os Brasileiros Precisam Saber!

Atenção a este aviso importante, brasileiros. A Reforma da Previdência de 2019 trouxe algumas alterações relacionadas a idade do trabalhador se aposentar. Ao longo do tempo, várias dúvidas surgiram a respeito, sendo necessário observar o que diz a nova legislação trabalhista, isso porque, as regras previdenciárias estabeleceram mudanças ao longo dos anos.

O trabalhador que deseja se aposentar em 2023 precisa considerar a atualização da idade mínima ocorrida neste ano. Deve-se buscar maiores informações a respeito, para saber se tem direito ao benefício. Ademais, os segurados e futuros aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) devem ficar de olho.

Com a aprovação da Reforma da Previdência, foram estabelecidos novos requisitos relacionados à idade mínima sobre a aposentadoria. Quem tem interesse em garantir os direitos previdenciários este ano, se aposentar, deve entender como o processo funciona, para que esteja de acordo com as novas regras estabelecidas.

Analogamente, a aposentadoria por idade é um benefício do governo ao trabalhador, que tem como objetivo principal, dar uma maior proteção financeira aos idosos. Para ter direito, é necessário que os segurados do INSS tenham uma idade mínima, e cumprir todas as especificações cobradas pelo instituto.

Aposentadoria em 2023

Em síntese, com a Reforma da Previdência, a idade mínima estabelecida para que o trabalhador brasileiro pudesse se aposentar, foi um ponto fundamental nas alterações propostas. Atualmente, ela é uma das condições básicas para que se possa solicitar o benefício a que todo segurado do INSS tem direito.

Vale ressaltar que a aposentadoria do profissional, por tempo de contribuição, não tem mais um peso como antes, e a idade do segurado passou a ter um papel mais importante. Dessa maneira, os trabalhadores urbanos continuam com uma idade mínima de 65 anos para receber os benefícios previdenciários do INSS.

Já para as trabalhadoras, houve uma alteração na Reforma da previdência. A idade mínima para se aposentar passou para os 62 anos de idade. Neste caso, há um aumento gradual relativo à idade a cada seis meses, desde o ano de 2020. Os profissionais de ambos os sexos devem ter 15 anos de contribuição ao INSS.

A princípio, além da idade mínima e tempo de contribuição, os trabalhadores devem ter uma carência mínima de 180 contribuições ao instituto, para poderem se aposentar. A solicitação relacionada aos benefícios previdenciários, pode ser feita pela internet, não havendo a necessidade de se comparecer ao instituto.

Como pedir a aposentadoria

Analogamente, o trabalhador que estiver de acordo com as regras estabelecidas para solicitar a sua aposentadoria, deve entrar no site do Meu INSS, e clicar em “Novo pedido”. É preciso digitar o nome do serviço solicitado e seguir todas as instruções contidas na página do instituto. Deve-se ter os documentos em mãos.

Dessa maneira, o INSS exige o número do CPF do trabalhador. No caso de procuradores e representantes legais, deve-se estar com a procuração ou o termo de representação legal para fazer o pedido. Também é necessário estar com um documento de identificação com foto, do representante ou do procurador.

Tipos de aposentadoria

Os trabalhadores rurais, mesmo depois da Reforma da Previdência, continuam com a mesma idade mínima para fazer sua solicitação de aposentadoria, frente ao INSS. Neste caso, os homens devem ter 60 anos ou mais, e as mulheres, 55 anos de idade. O tempo de contribuição para ambos os sexos é de 15 anos no total.



Dessa forma, a aposentadoria híbrida, segue os mesmos parâmetros da urbana. O grande diferencial é que o período em que o trabalhador atuou na zona rural também é considerado como tempo de contribuição. Depois da Reforma da Previdência, a idade mínima passou para 65 anos para homens e 62 para mulheres.

Conclusão

Se o trabalhador fez os cálculos relativos ao seu tempo de contribuição e percebeu que pode se aposentar em 2023, ele deve observar as regras de transição da Reforma da Previdência. Como falado anteriormente, para as mulheres, a idade para a sua aposentadoria tem aumentado seis meses por ano desde 2020.

Em suma, depois do período de transição indiciado em 2020, elas precisam ter 62 anos para se aposentar em 2023. Caso seja necessário, deve-se buscar o auxílio de um profissional especializado em previdência, para indicar qual o tipo de aposentadoria é o ideal, para se ter todos os direitos estabelecidos pela legislação.