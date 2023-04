AVISO IMPORTANTE para os brasileiros com o CPF acaba de sair HOJE (05/04)

Aviso importante para os brasileiros. Na matéria que acaba de sair hoje, você poderá conferir que é plenamente possível consultar restrição no CPF, através da Internet. Seja por meio de um computador, tablet ou celular, o cidadão pode conferir sua situação perante os órgãos de proteção ao crédito.

Ademais, existem alguns serviços que permitem consultar restrição no CPF gratuitamente. Porém, é importante ressaltar que esses serviços podem não ser tão precisos ou abrangentes quanto aos serviços pagos.

Veja como consultar restrição no CPF gratuitamente através do Serasa Consumidor

Hoje em dia, para consultar CPF no SPC e Serasa gratuitamente, o consumidor pode recorrer a um site cujo nome é Serasa, pertencente ao Serasa Experian. Sem sombra de dúvida, trata-se de um site bastante intuitivo e a consulta é feita em poucos minutos. Ademais, além da realização de consultas, o consumidor pode ainda ativar seu Cadastro Positivo, negociar dívidas, iniciar solicitação de cartão ou de empréstimo.

Para poder consultar o CPF, é necessário fazer um cadastro na plataforma. A fim de que isso seja possível, clique no botão onde consta “Entrar”.

Ao fazer isso, se abrirá uma página onde se deve digitar primeiramente o CPF. Em seguida, o cidadão deverá informar o nome completo, data de nascimento e e-mail, além de criar senha para logar na página.

Então, assim que finalizar o cadastro e realizar o login, já na tela inicial do usuário constará se ele possui ou não negativação em seu nome, com qual empresa e o valor da dívida. Além disso, nessa mesma tela é possível vislumbrar o score de crédito.

Aplicativo Serasa Consumidor

Por outro lado, para facilitar ainda mais, existe o aplicativo Serasa Consumidor. A propósito, pode-se encontrá-lo nas lojas oficiais de aplicativos: Playstore, no caso de usuários de sistema Android e App Store, no caso de usuários de iPhone e iPad.

Posteriormente, ao efetuar o respectivo download e instalação do aplicativo, o usuário também precisará fazer um cadastro. Nesse cadastro, deverá fornecer alguns dados pessoais básicos e montar uma senha de acesso. Assim, quando for efetuado o login, na primeira tela já se verá a pontuação de crédito e a existência ou não de dívidas que sofreram negativação.

Negociar Dívida Online (SPC)

A priori, quando se pensa em consultas ao CPF no banco de dados do SPC, as pessoas lembram do site SPC Brasil. Com efeito, é possível consultar o CPF nele. Entretanto, é feita a cobrança de uma pequena taxa para tal operação.

Sendo assim, é necessário se valer de outro site pertencente ao SPC: o Negociar Dívida Online. Já na página inicial observa-se um botão onde está escrito “Acessar”.



Deve-se clicar nele e então o consumidor será redirecionado para a página de login. Caso não possua cadastro no site em questão, será necessário clicar na opção “Cadastre-se com e-mail”.

Ao fazer isso, surgirá uma janela de cadastro, onde deve-se informar e-mail, CPF, celular e como descobriu o site. Em seguida, clique em “Criar minha conta”. É preciso ainda elaborar uma senha para login. Feito tudo isso, é só logar na página e realizar as consultas desejadas.