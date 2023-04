AVISO IMPORTANTE: Prazo Final para Inscrição no Cadastro Único (CADÚNICO) para Brasileiros é HOJE (18/04)!

O Cadastro Único (CadÚnico) é um instrumento que reúne informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza ou extrema pobreza. Por meio dele, os governos federal, estadual e municipal identificam e conhecem melhor esse público. Contudo, muitos se perguntam como atualizar o cadastro pela Internet.

Por vezes, é difícil comparecer pessoalmente a um posto de atendimento. Em contrapartida, é sabido que não tem como ficar sem as informações em dia, uma vez que se corre o risco de perder os benefícios dos programas sociais. Então, atualizar Cadastro Único pela Internet é possível, porém, requer que se siga alguns procedimentos.

O que é o CadÚnico e para que serve?

O objetivo primordial do Cadastro Único é selecionar, bem como incluir famílias com baixa renda em vários programas federais, tais como:

No mais, o sistema de dado também é utilizado para identificar beneficiários dos programas ofertados pelo governo. O CadÚnico funciona como entrada das famílias que precisam de acesso à uma política pública.

Todavia, é importante ressaltar que estar inscrito não garante automaticamente a participação nesses programas, uma vez que cada um tem regras específicas. Além disso, é preciso aguardar a seleção pelo Ministério do Desenvolvimento.

Como atualizar o Cadastro Único pela Internet?

Para atualizar o Cadastro Único pela internet é necessário acessar o site do Ministério do Desenvolvimento ou do programa Bolsa Família. Em seguida, procure pelo link “Atualização Cadastral”. Você será redirecionado para uma página que contém as orientações e o formulário que deve ser preenchido.

O formulário pedirá informações como nome completo, CPF, data de nascimento, endereço e outros dados pessoais. É importante que todas as informações fornecidas sejam precisas e atualizadas.

Após preencher o formulário, é necessário enviar os dados para análise. Em alguns casos, a atualização poderá ser realizada automaticamente. Em outros casos, será necessário aguardar a análise e uma resposta do Ministério do Desenvolvimento.

Vale ressaltar que é importante manter o cadastro sempre atualizado. A falta de informações precisas pode levar à suspensão ou cancelamento dos benefícios sociais, como citado. A atualização do CadÚnico é recomendada, no máximo, a cada dois anos.



Entretanto, sempre que houver alguma mudança no grupo familiar é importante alterar a informação no cadastro, como endereço, nascimento ou falecimento de algum membro, por exemplo.

De todo modo, mesmo realizando a atualização do Cadastro Único de forma online, é indicado que o beneficiário se dirija ao CRAS (Centro de Referência em Assistência Social). Dessa forma, concluirá o processo.

No CRAS, o cidadão finalizará a entrevista e fornecerá os demais dados, apresentando os documentos exigidos. Antes de comparecer ao CRAS, é fundamental verificar junto à Secretaria de Assistência Social ou à prefeitura se é necessário agendar um horário ou obter uma senha para ser atendido.

Em muitas cidades do Brasil, devido à alta demanda, a prefeitura organiza dias e horários específicos para atender às famílias de baixa renda.

Quais os documentos necessários para atualizar o Cadastro Único?

Os documentos necessários para atualizar o Cadastro Único pela internet são os mesmos exigidos para atualização presencial. São eles:

Documento de identificação (RG, CNH ou passaporte);

CPF;

Comprovante de residência (conta de luz, água, telefone ou contrato de aluguel);

Certidão de nascimento ou casamento (caso haja alteração do estado civil).

Caso haja membros da família que não possuam documentação, é necessário providenciá-la antes de fazer a atualização.

Quais as vantagens da atualização do CadÚnico pela Internet?

Atualizar o Cadastro Único pela internet traz diversas vantagens. A primeira delas é a praticidade, pois é possível fazer a atualização sem sair de casa.

Além disso, o procedimento online é mais rápido do que a presencial, pois não é necessário enfrentar filas e esperar atendimento.

Outra vantagem é que é mais segura, já que evita o contato presencial reduz o risco de contaminação em tempos de pandemia.

Critérios para permanecer com o CadÚnico ativo

As pessoas cadastradas devem apresentar comprovantes de renda familiar mensal por indivíduo de até R$ 105,00 ou familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 218,00.

Sempre que houver mudanças nas informações, como endereço, renda mensal ou número de membros da família, os responsáveis devem providenciar a atualização no CadÚnico.

Caso haja a convocação para verificação dos dados, é obrigatório comparecer ao CRAS ou a um posto de atendimento do Cadastro Único do município.