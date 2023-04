Aviso: Quais são as Causas das Varizes?

Conhecer o que pode causar varizes é uma das melhores formas de prevenir o problema. Afinal de contas, quando entendemos o que pode estar por trás desse dano nas veias, fica mais fácil combater os agentes que tendem a contribuir para o desenvolvimento dele, concorda? Pensando nisso, fizemos este conteúdo com algumas considerações relevantes sobre o assunto. Não deixe de conferir!

O que pode causar varizes?

São diversos os fatores que podem causar varizes, seja em homens ou mulheres. Alguns deles estão associados à idade, condições de saúde e até mesmo traumas nas pernas, por exemplo. Logo abaixo, descrevemos 5 pontos de atenção que devem ser considerados na hora de prevenir o problema. Veja só:

1. Excesso de peso

O excesso de peso pode causar varizes com o passar do tempo. Isso porque, ocorre uma sobrecarga nas pernas, que também dificulta a circulação sanguínea. Essa dificuldade pode fazer com que as veias acabem se dilatando e se transformando em varizes, que em muitos casos podem doer e ser bem desconfortáveis.

2. Sedentarismo

Ter um estilo de vida sedentário é outro ponto que pode causar varizes. Afinal, uma pessoa que não pratica atividades físicas pode acabar tendo problemas circulatórios, o que contribui para o aparecimento das varizes. Além disso, esses problemas na circulação sanguínea também podem desencadear inchaços e outros incômodos que tornam tudo ainda pior.

3. Envelhecimento das veias

Inevitavelmente, todos nós vamos envelhecer. O envelhecimento faz parte do desenvolvimento de qualquer vida. Isso quer dizer que tudo em nosso organismo está propício ao desenvolvimento provocado pelo envelhecimento. As veias, nesse caso, não são diferentes.

Com o passar do tempo, as paredes das veias podem envelhecer e ficar mais dilatadas, causando o aparecimento das temidas varizes. Sendo assim, é um processo natural, mas que, obviamente, pode ser tratado e combatido com um estilo de vida saudável.

4. Alterações hormonais

As alterações hormonais que ocorrem durante a gravidez ou mesmo com o consumo de anticoncepcional também podem impactar as veias e a circulação sanguínea. Isso quer dizer que, nessas situações, a pessoa também pode se deparar com o aparecimento de varizes.

Caso você perceba que o seu anticoncepcional tem causado muitas varizes, converse com o seu médico para pensar em alternativas mais eficientes para o seu caso.

5. Ficar em pé ou sentado muito tempo

Se você trabalha em pé ou sentado, ficando muito tempo na mesma posição, a circulação sanguínea também poderá sofrer impactos por conta disso. Sendo assim, esse tipo de rotina também pode causar varizes e, por isso, tentar intercalar a forma como você trabalha, caminhando mais vezes se você fica só sentado ou sentando-se eventualmente se você fica só em pé, é uma das maneiras de prevenir os problemas relacionados às varizes.

Além de ter todo esse conhecimento acerca do que pode causar varizes, não se esqueça de buscar ajuda médica caso perceba o aparecimento delas com muita frequência, está bem? Quanto antes iniciar o tratamento, melhor será. 🙂