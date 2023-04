AVISO URGENTE: ÚLTIMO DIA PARA SOLICITAR DOCUMENTO DE IDENTIDADE HOJE (29/04)!

Os brasileiros que precisam trocar a carteira de identidade devem estar atentos a um novo alerta do Governo Federal. Isso porque, um novo prazo para renovação do documento foi definido. A saber, a nova versão do RG já está disponível, tanto no modelo físico, quanto digital, em diversos Estados do país.

Em fevereiro de 2022, a Carteira de Identidade Nacional passou algumas alterações, para garantir mais segurança e comodidade aos cidadãos brasileiros. Desse modo, foram incluídas diversas informações importantes, como tipo sanguíneo da pessoa, um QR Code para trazer mais segurança, bem como a utilização do número do CPF.

O que mudou no RG?

Como já mencionado, são essas as mudanças do Governo Federal:

Autenticação do documento através do QR Code;

Biometria obrigatória (impressão digital da pessoa);

Identificação se o titular é doador de órgão ou não;

Constará a naturalidade do cidadão;

Adoção do padrão internacional código MRZ (mesmo código que contém nos passaportes);

Presença do grupo sanguíneo e fator RH no documento;

Uniformização da Carteira de Identidade para todo território nacional.

Quem vai precisar trocar o RG em abril?

Embora a emissão já esteja ocorrendo em alguns Estados do país, os brasileiros não precisam se preocupar em trocar seu documento de imediato. Isso porque, de acordo com o Governo, a substituição do RG será feira de forma gradativa pelos próximos dez anos, conforme a necessidade de cada cidadão.

Validade do novo documento

O novo RG terá os seguintes prazos de validade:

0 a 12 anos: validade de 5 anos;

de 12 a 60 anos incompletos: validade de 10 anos;

a partir de 60 anos, validade indeterminada.

Estados que já emitem o novo RG e nova CIN

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos passou a oferecer ajuda aos Estados para que o novo RG seja disponibilizado o mais rápido possível.

De acordo com dados oficiais, atualmente são 11 Estados do país que já emitem o RG em seu novo modelo, sendo eles:

Acre

Alagoas

Goiás

Mato Grosso

Minas Gerais

Pernambuco

Piauí

Paraná

Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Além disso, cerca de 200 mil novas carteiras de identidade foram emitidas e mais de 175 mil já foram instalados em formato digital.



Você também pode gostar:

RG digital já pode ser baixado no celular

O Governo anunciou que os brasileiros que já emitiram a nova carteira de identidade, já podem instalar o RG Digital. A ferramenta foi criada para facilitar o dia a dia do cidadão, que pode ir para qualquer lugar sem estar com o documento físico em mãos.

Para ter acesso a versão digital é bem simples. Para isso, basta baixar o aplicativo no seu celular e depois fazer a validação por meio do QR Code.

RG Digital

Inicialmente, o cidadão deve verificar se o seu estado já está disponibilizando o documento digital. É importante destacar que cada unidade da federação é responsável por registrar os seus cidadãos. Abaixo, veja a lista dos estados que permitem baixar o RG Digital:

Como instalar o RG Digital

Como já mencionado, para instalar o RG na versão digital é bem simples, basta seguir o passo a passo:

Baixe o app no link acima; Clique na opção adicionar RG; Escaneie o QR Code no verso do documento impresso; Realize o reconhecimento facial; Crie uma senha para acessar o documento digital.