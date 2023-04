Bad Bunny ataca Damian Priest da WWE no Raw, define luta de rua em reação

Três semanas depois de levar um chokeslam através de uma mesa por padre Damião , coelho mau vingou-se da superestrela da WWE … quebrando-o repetidamente com um bastão de kendo ao vivo no Monday Night Raw !!!

A cena na Allstate Arena em Chicago foi selvagem … Bad Bunny apareceu do nada depois que Priest foi derrotado em sua luta com Rey Mysterio – e então entrou no modo de ataque total.