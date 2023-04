Bad Bunny e Kendall Jenner ‘cara a cara’ ao som de Rosalia no Coachella: rumores de romance rodam

Ambora Bad Bunny e Kendall Jenner ainda não tenham se pronunciado sobre um possível romance, tanto a cantora quanto a modelo voltaram a surpreender seus fãs e todos os usuários das redes sociais após participarem juntas do festival Coachella.

Vale lembrar que eles também foram vistos recentemente andando a cavalo juntos.

Este novo encontro mais uma vez gerou rumores de que definitivamente há algo acontecendo entre os dois.

Desta vez, o suposto casal não conseguiu ficar separado enquanto participava do festival de música de 2023 em Indio, Califórnia, já que assistiram a várias apresentações juntos no domingo.

O jovem de 29 anos coelho mau foi filmado conversando com a modelo, 27, com uma máscara xadrez cobrindo a metade inferior do rosto.

Mas pelos vídeos que podem ser vistos nas redes sociais, não só assistiram rosália e Alejandro crudesempenho de, mas eles também gostaram oceano francoconcerto de.

Bad Bunny e Jenner gerou especulações de romance pela primeira vez quando eles foram vistos no mesmo restaurante em fevereiro.