Bad Bunny leva Chokeslam através da mesa no WWE Monday Night Raw

Dominik se aproximou de Bunny, que estava sentado na primeira fila, e tentou empurrá-lo – mas Bunny derrubou Dominik no chão com a mão direita, não uma, mas duas vezes durante o segmento.

Priest – um terço do estábulo do Dia do Julgamento – agarrou Bunny de onde ele estava, jogou-o por cima da barricada e, em seguida, desferiu um chokeslam para o artista três vezes vencedor do Grammy através da mesa do locutor.