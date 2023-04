Bad Bunny pede desculpas a Harry Styles por seu comentário no Coachella

euO último fim de semana marcou o início de um dos mais famosos festivais de música do mundo.

Coachella abriu suas portas para a temporada 2023 e convidou milhares de pessoas para curtir o clima e a boa música trazendo artistas internacionais como Rosália, Frank Ocean, Calvin Harris e Bad Bunnyentre outros, às suas várias etapas durante três dias inteiros.

Durante coelho mauApós a apresentação do cantor, os fãs que assistiram ao show puderam ver que durante uma de suas músicas uma série de tweets apareciam nas telas acima do palco.

Esses comentários elogiaram o artista porto-riquenho e elogiaram suas canções lançadas até o momento. No entanto, uma dessas mensagens se destacou acima das demais.

Bad Bunny e sua equipe foram forçados a se desculpar com Harry Styles

Este comentário em particular dizia: “Benito pode fazer ‘As It Was’, mas Harry Styles nunca pode fazer ‘El Apagon'”, comparando as faixas do britânico com as do porto-riquenho.

A captura de tela se tornou viral e se espalhou pela internet, provocando todo tipo de reação, do riso à raiva de Estilos de Harry fãs.

Após a polêmica viral, coelho mau queria resolver esse problema da mesma forma que ele o provocou: por meio de seu show e com outro tweet direcionado ao próprio Styles.

Esta nova declaração chamou a atenção de todos os presentes no segundo fim de semana do Coachella, onde coelho mau estava mais uma vez se apresentando.

A mensagem ocupou grande parte da tela e pedia desculpas à cantora britânica de forma original.

“Desculpe, Harry. Foi um erro da minha equipe. Nós amamos você”, dizia o Tweet.

Enquanto o artista porto-riquenho tentava abafar a polêmica, ele voltou a viralizar nas redes sociais a ponto de virar Trending Topic no Twitter.