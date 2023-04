Bad Bunny recebe duras críticas por se comparar a Harry Styles

coelho mauO sucesso do cantor em todo o mundo foi ofuscado por seu mais recente show musical envolvendo Estilos de Harry. Embora o britânico não tenha comparecido ao show do porto-riquenho no Coachella, ele foi tema de discussão por ter recebido comparações que os fãs não gostaram.

Como parte do início da edição de 2023 do tradicional festival Coachella, coelho mau decidiu que era uma boa ideia falar sobre a ex-estrela do One Direction, mas não foi bem para ele.

E as redes sociais não o perdoaram, pois levantaram vários assuntos, como seus estilos musicais, seu modo de vestir, suas letras e muito mais, então coelho mau não saiu bem contra estilos.

É preciso apenas mencionar que os dois cantores, ambos de 29 anos, são bastante populares, mas a vantagem ainda é do inglês sobre os Coelhinho. O fato é que sua passagem pelo One Direction e agora como solista tem sido suficiente para mantê-lo no topo e nas preferências das pessoas em qualquer plataforma ou evento que exista, embora ‘São Bento‘ teve um aumento significativo em todo o mundo.

O que Bad Bunny disse sobre Harry Styles?

coelho mauO show de no Coachella 2023 incluiu um visual que mostrava a todos os participantes uma frase que dizia: “Bad Bunny poderia fazer a música ‘As It Was’, mas Estilos de Harry nunca poderia fazer minha música ‘El Apagon’.

Então, quando isso se tornou viral, através de fotos e vídeos das pessoas que estiveram presentes no festival, toda a internet foi contra o porto-riquenho.

E consideraram que isso era uma total falta de respeito atormentarque sempre teve uma carreira em que não mexe com ninguém e procura deixar que a sua música, a sua voz e o seu trabalho falem por ele.