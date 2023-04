Bad Bunny silencia críticos: Não acredite no que você não vê sair da minha boca

coelho mau aproveitou sua apresentação no Festival Coachella 2023 na noite desta sexta-feira para responder às críticas que tem recebido nas últimas duas semanas, principalmente após se referir ambiguamente ao racismo na indústria em entrevista à revista Time.

“Nas redes sociais, na imprensa, falam-se muitas coisas, mas nunca poderão saber a realidade do que sente um coração (…) boca (…) Quem quiser me conhecer de verdade, eu convido para minha casa”, disse coelho mau do palco principal do Coachella.

coelho mau continuou sob os aplausos da multidão.

“Você nunca vai me conhecer do Instagram, nunca vai me conhecer de um vídeo viral no TikTok, nunca vai me conhecer de uma entrevista, o que muda a mensagem”, disse o porto-riquenho, que esteve no centro das críticas por dias depois de suas declarações à Time.

Em entrevista ao semanário norte-americano, Benito Martinez Ocasioverdadeiro nome do artista, foi questionado se considerava que os elementos de raça e cor poderiam condicionar o sucesso de um artista urbano.

Ao que a estrela latina respondeu que, por sua “ignorância”, não podia falar muito sobre o assunto porque não o havia “vivido pessoalmente”.

“Não posso dizer sim ou não porque não vivo isso. Também não vi com meus próprios olhos que se essa pessoa não fez mais sucesso é por causa da pele”, disse.

“Eu não vi isso e seria irresponsável da minha parte dizer que sim.”