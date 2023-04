Baena: Existem mentiras que machucam mais que golpes, a justiça fará o seu trabalho

Tcaso Valverde-Baena não acabou. Menos de 48 horas após o ocorrido, o jogador do Villarreal, que foi agredido pelo meio-campista uruguaio do Real Madrid no final da partida, publicou um forte comunicado no qual valida a denúncia apresentada na delegacia e na qual condena a morte ameaças que sua família recebeu desde então.

irmãos respondeu aos constantes insultos e ameaças que recebeu nas redes sociais desde o suposto ataque que sofreu nas mãos de Fede Valverde veio à tona.

O Villarreal O meio-campista, que já recebeu milhares de mensagens em seus perfis do Instagram e do Twitter, muitas delas particularmente desagradáveis ​​e ameaçadoras, voltou a negar ter proferido a frase que a comitiva do jogador uruguaio o acusou de usar como motivação para a agressão.

na declaração irmãos explica o que aconteceu desde que o uruguaio o abordou após a partida entre Villarreal e Real Madrid no Estádio Santiago Bernabéu.

“Sábado passado fui agredido por um colega de profissão após a partida contra Real Madrid” irmãos postou. “Após o ocorrido, vieram à tona algumas declarações supostamente feitas por sua comitiva, nas quais dizia que eu desejava a morte de um familiar.

“Desde então, não foram publicadas provas que comprovassem as acusações feitas contra mim. Uma tragédia foi usada para justificar a agressão e há mentiras que machucam mais que os golpes.

“Os danos causados ​​à minha família são irreparáveis ​​e injustificáveis: ameaças, insultos e até mensagens privadas desejando a morte de minha família.

“Ontem denunciei o caso à polícia. Deixe a justiça fazer seu trabalho. Meu único objetivo agora é focar na minha profissão e ajudar meu clube a atingir seus objetivos.”