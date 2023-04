Baixar papéis de parede de tela quebrada para iPhone (2023)

De acordo com um estudo da ClickStudy, cerca de 72% das pessoas neste mundo estão usando um smartphone com a tela quebrada. No entanto, se você estiver nos 28% restantes, mas gosta da ideia de usar um telefone com tela quebrada, o melhores papéis de parede de tela quebrada para iPhone em 2023 deve estar na sua lista de prioridades. Com isso dito, aqui está nossa lista dos 8 melhores papéis de parede de tela quebrada para iPhone que podem ser baixados gratuitamente.

Por que você deve baixar papel de parede de tela quebrada no iPhone?

Não há razão perfeita para você baixar o papel de parede da tela quebrada no seu iPhone. Enquanto algumas pessoas adoram o papel de parede Stranger Things, outras adoram o papel de parede da tela quebrada. É apenas uma questão de preferência pessoal. Aqui estão algumas das razões pelas quais achamos que você deve baixar papéis de parede de tela quebrada para iPhone:

Visual Único e Sério: Um papel de parede de tela quebrado adiciona um toque de rebeldia e individualidade à aparência do seu dispositivo, ajudando-o a se destacar da multidão e refletindo seu estilo pessoal.

Um papel de parede de tela quebrado adiciona um toque de rebeldia e individualidade à aparência do seu dispositivo, ajudando-o a se destacar da multidão e refletindo seu estilo pessoal. Expressão criativa: Um papel de parede de tela quebrada pode ser visto como uma forma de expressão artística, permitindo que você exiba sua criatividade e imaginação de uma forma única e não convencional.

Um papel de parede de tela quebrada pode ser visto como uma forma de expressão artística, permitindo que você exiba sua criatividade e imaginação de uma forma única e não convencional. Senso de humor: Um papel de parede de tela quebrada com Pin, por exemplo, pode adicionar um senso de humor e capricho à aparência do seu dispositivo, tornando-o um reflexo divertido e lúdico de sua personalidade.

Um papel de parede de tela quebrada com Pin, por exemplo, pode adicionar um senso de humor e capricho à aparência do seu dispositivo, tornando-o um reflexo divertido e lúdico de sua personalidade. Encobrir danos reais: Se o seu telefone tiver uma tela quebrada na vida real, usar um papel de parede quebrado pode ajudar a camuflar o dano, tornando-o menos perceptível.

Em suma, baixar um papel de parede de tela quebrada no seu iPhone pode ser uma maneira divertida e criativa de personalizar a aparência do seu dispositivo e torná-lo exclusivamente seu. Além disso, cubra sua tela quebrada real.

Baixar papéis de parede de tela quebrada para iPhone 2023

Aqui estão alguns dos melhores papéis de parede de tela quebrada para iPhone. Além disso, os links para download são fornecidos logo abaixo da imagem para você.

1. Tela quebrada Netflix como papel de parede de falha

Se você é fã da estética retrô e cheia de falhas, um papel de parede quebrado da tela com falhas da Netflix pode ser exatamente o que você precisa para adicionar um toque vintage legal aos seus dispositivos. Esses papéis de parede apresentam o efeito clássico de “tela quebrada”, com cores vibrantes e formas distorcidas que evocam uma sensação de jogos de fliperama dos anos 80 e gráficos de computador antigos.

Se você deseja baixar seu próprio papel de parede de falha do Netflix, mas quebrado, basta clicar no link fornecido abaixo. Depois de salvar a imagem em seu dispositivo, você pode defini-la como papel de parede e aproveitar a aparência única e atraente.

Então, se você está pronto para dar à sua tela um novo visual que vai chamar a atenção, não hesite em baixar seu próprio papel de parede Glitch Netflix quebrado hoje. Clique no link abaixo e comece.

Baixe Agora

2. Papel de parede de tela quebrada realista

Um papel de parede de tela quebrada realista pode adicionar um toque de ousadia e drama ao seu dispositivo. Além disso, este tipo de papel de parede apresenta um efeito de tela quebrada convincente. Isso faz com que pareça que seu dispositivo foi danificado. Além disso, com detalhes intrincados como rachaduras, manchas e cacos de vidro, este papel de parede é perfeito para quem quer se destacar com a aparência de seu dispositivo.

Use o link de download abaixo para começar a usar este lindo papel de parede. Depois de baixar a imagem para o seu dispositivo, você pode defini-la como papel de parede.

Você também pode impressionar seus amigos e colegas com um efeito realista e convincente. Então, se você está pronto para levar a aparência do seu dispositivo para o próximo nível, baixe seu próprio papel de parede de tela quebrada realista agora.

Baixe Agora

3. Papel de Parede de Fogo no Buraco

O papel de parede Fire in the Hole é obrigatório para os usuários do iPhone. Este papel de parede é recomendado para quem gosta de cenas repletas de ação, exatamente como se uma bala tivesse sido disparada em sua tela. Este papel de parede apresenta um buraco de bala que parece ter acabado de atravessar a tela do seu iPhone. Curiosamente, este papel de parede, com rachaduras e bordas realistas, é perfeito aos nossos olhos.

Agora, para baixar seu próprio papel de parede de fogo no buraco, clique no link abaixo e selecione o local de armazenamento. Depois de salvar a imagem em seu dispositivo, você pode defini-la como papel de parede e aproveitar o efeito intenso e dinâmico que ela traz.

Então, se você está pronto para adicionar um pouco de emoção e energia ao visual do seu dispositivo, não hesite em baixar seu próprio papel de parede de fogo no buraco para iPhone hoje.

Baixe Agora

4. Papel de parede da tela do iPhone quebrado

Se você está procurando um papel de parede único e sério para o seu iPhone, o papel de parede quebrado da tela do iPhone é uma ótima opção. Este papel de parede apresenta uma imagem realista de uma tela de iPhone rachada, completa com vidro quebrado e detalhes intrincados que fazem parecer que seu dispositivo caiu e foi danificado.

Se você deseja baixar esta imagem em HD, basta clicar no link abaixo. Depois de baixar a imagem para o seu dispositivo, você pode defini-la como papel de parede e adicionar um toque de rebeldia e atitude à aparência do seu iPhone.

Então, se você está pronto para se destacar da multidão e mostrar sua individualidade, baixe seu próprio papel de parede de tela Shattered iPhone hoje.

Baixe Agora

5. Papel de parede do iPhone rachado e fragmentado

O papel de parede com tela rachada e fragmentada é perfeito para quem adora a aparência de vidro quebrado. Isso traz a sensação e a santidade do caos. Este papel de parede apresenta uma imagem realista de uma tela de telefone ou tablet que foi rachada e lascada, com linhas irregulares e detalhes intrincados que criam um efeito convincente e atraente.

Se você deseja baixar este papel de parede lindamente rachado e fragmentado, clique no link abaixo. Depois de salvar a imagem no seu dispositivo, você pode defini-la como papel de parede e aproveitar a aparência ousada e única que ela traz.

Com este papel de parede, prepare-se para adicionar um toque de drama e rebeldia à aparência do seu dispositivo. Não hesite em baixar este papel de parede de tela quebrada e quebrada hoje.

Baixe Agora

6. Tela quebrada com logotipo da Apple

A tela quebrada com papel de parede do logotipo da Apple é uma ótima opção para quem deseja um visual único e atraente para o seu dispositivo. Este papel de parede apresenta uma imagem realista de uma tela do iPhone que foi quebrada. Além disso, o icônico logotipo da Apple visível em meio a rachaduras e vidros quebrados é magnífico.

Se você deseja baixar esta linda tela quebrada com o papel de parede do logotipo da Apple, clique no link abaixo. Depois de salvar a imagem em seu dispositivo, você pode defini-la como papel de parede e aproveitar o efeito ousado e marcante que ela traz.

Curiosamente, se você deseja adicionar personalidade e toque de marca à aparência do seu dispositivo, faça o download desta tela quebrada com o papel de parede do logotipo da Apple hoje.

Baixe Agora

7. Tela quebrada com pixels aparecendo

A tela quebrada com papel de parede estourando pixels é uma ótima opção. Isso é para aqueles que desejam adicionar uma vibração futurista e com falhas à aparência de seus dispositivos. Além disso, este papel de parede apresenta uma imagem realista de uma tela de telefone que foi quebrada. Por fim, as linhas pixeladas e as cores que saem das rachaduras são fascinantes.

Conseqüentemente, para baixar esta tela quebrada com papel de parede de pixels, basta clicar no link abaixo e selecionar o local de armazenamento. Depois de salvar a imagem em seu dispositivo, você pode defini-la como papel de parede e aproveitar o efeito dinâmico e visualmente impressionante que ela traz.

Portanto, se você deseja adicionar um toque de estilo de alta tecnologia e inovação à aparência do seu dispositivo, não hesite em baixar sua própria tela quebrada com o papel de parede Pixels Popping hoje. Clique no link abaixo e comece a personalizar a aparência do seu dispositivo agora.

Baixe Agora

8. Quebrado com um papel de parede da tela Pin

O papel de parede de tela quebrada é uma opção única e divertida. Isto é para aqueles que querem adicionar um pouco de personalidade e humor à aparência do seu dispositivo. Além disso, este papel de parede apresenta uma tela quebrada com um objeto pontiagudo. Por exemplo, seu telefone caiu sobre uma pequena pedra.

Para baixar este papel de parede de tela quebrada, clique no link abaixo e escolha o local de armazenamento. Depois disso, depois de salvar a imagem em seu dispositivo, você pode defini-la como papel de parede e aproveitar o efeito alegre e divertido que ela traz.

Então, se você está pronto para adicionar um pouco de humor e extravagância à aparência do seu dispositivo, não hesite em baixar seu próprio papel de parede de tela quebrada Pin hoje.

Baixe Agora

Conclusão

Bem, estes são os melhores papéis de parede de tela quebrada para iPhone que você pode baixar em 2023. Esperamos que você tenha gostado dos papéis de parede e desejamos que continue usando-os por muito tempo. Se você quiser mais tipos de papel de parede, é só comentar abaixo.

LEIA TAMBÉM: