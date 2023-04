Bam Margera afirma que já bebeu e testa negativo para metanfetamina

Bam divulgou uma série de declarações na sexta-feira, primeiro dizendo: “Bem, meu irmão fez falsas acusações de que eu estava usando metanfetamina. Mas quando eu vendi Deus e Phoenix, a vida dos lobos, não sou, fui com meus advogados para cuidados urgentes. Adivinhe Jesse Margera. Os resultados são negativos. Agora você será despejado de Castlebam mais cedo ou mais tarde.

Jess acusou Bam de estar em metanfetamina e alucinando no início da semana, quando ele ainda estava fugindo da polícia … uma afirmação que claramente irritou Bam.

Bam também diz pelo bem de seu filho, Fénix ele parou de beber, dizendo: “Passei pelo termoil oficial com minha família.”

Além do mais … ele elogiou sua atual namorada, Jéssica, por apoiar seu drama recente, dizendo: “Pela primeira vez, não estou namorando uma vadia que se pavoneia de cachorro-quente”. Também elogiando Jessica por ajudá-lo a contratar um advogado Michael van der Veen em ajudá-lo com seu caso em andamento com seu irmão.