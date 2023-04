Bam Margera se rende à polícia após fugir

Ao se entregar, Bam compartilhou uma mensagem: “Acabei de sair do tribunal com meus advogados. Tudo correu bem e as falsas acusações do que meu irmão diz não são verdadeiras e ele será processado por difamação, além de ser despejado de Castle bam, mais cedo ou mais tarde. A razão pela qual perdi a calma é porque li o telefone dele dizendo que ele me quer de volta na Califórnia e quer encontrar uma maneira de me ligar no 302. Foda-se ele “