Bam Margera volta à vida normal horas depois de se render à polícia

Bam Margera não perdeu o apetite depois de se entregar à polícia para enfrentar acusações de supostamente agredir o irmão … voltando à vida normal com a namorada e o filho dela.

TMZ obteve essas fotos de Bam partindo o pão com seu filhote e sua filha de 8 anos na tarde de quinta-feira em West Chester, PA … apenas algumas horas depois de se transformar em policiais e um subseqüente comparecimento ao tribunal .

As pessoas que estavam lá dizem que Bam foi a um restaurante chamado Stove & Tap … com seu grupo comendo batatas fritas, além de macarrão com queijo.