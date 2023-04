O Banco Central do Brasil (BCB) lançou consulta no Birô do Sistema de Informações de Créditos (SCR), elevando as possibilidades de crédito e facilitando a análise de risco.

Banco Central disponibiliza consulta no Birô do Sistema de Informações de Créditos (SCR)

O Comunicado nº 39.997 oficializa a disponibilidade de consultas ao Sistema de Informações de Créditos (SCR) por parte do Banco Central do Brasil (BCB).

Dessa forma, a consulta ao SCR está disponível para entidades custodiantes, registradoras e depositárias de ativos financeiros, bem como para garantidores de operações de crédito.

Acompanhamentos e confirmações

A inovação do Banco Central do Brasil (BCB) é parte do birô de crédito do Sistema de Informações de Créditos (SCR) e eleva a possibilidade de acompanhamento das operações por parte dos garantidores de operações de créditos, além disso, será possível confirmar os valores a serem cobertos.

Informações importantes

A consulta ao Sistema de Informações de Créditos (SCR) permitirá que as entidades custodiantes, registradoras e depositárias verifiquem a existência de operações de crédito relacionadas a outras modalidades de ativos e operações registradas.

O Banco Central do Brasil (BCB) destaca que a consulta é importante para detalhar as avaliações de crédito, identificar a operação, o cliente e o valor contratado.

Além disso, por meio da consulta ao Sistema de Informações de Créditos (SCR), é possível analisar os valores atualizados da carteira de ativos e verificar as garantias vinculadas.

Resolução CMN nº 5.037/2022

Conforme destaca a recente publicação oficial, essa consulta atende a Resolução CMN nº 5.037/2022. Sendo assim, é possível disponibilizar informações para entidades e garantidores, otimizando negociações e movimentando positivamente o fluxo da economia por diversos aspectos.

O Banco Central do Brasil (BCB) destaca que também poderão consultar as operações, os garantidores que não pertencem ao sistema financeiro, contudo, estes precisarão de procuração outorgada a uma instituição.

Competitividade e inovação digital



Segundo informações oficiais, a iniciativa de disponibilizar a consulta no birô de crédito do Sistema de Informações de Créditos (SCR), faz parte da agenda do Banco Central do Brasil (BCB) na transformação digital do sistema financeiro.

A publicação oficial destaca que essa medida irá melhorar o acesso à informação e contribuir para agilizar procedimentos e melhorar a gestão de riscos no mercado.

Por isso, essa é uma medida que faz parte da competitividade dentro do sistema financeiro através do investimento em tecnologia financeira.

É válido ressaltar que produtos e sistemas financeiros inovadores como o Pix e Open FInance também fazem parte do novo perfil tecnológico do Banco Central do Brasil (BCB), direcionando os fluxos e as movimentações financeiras de forma segura.