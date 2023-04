Banco do Brasil anuncia PÉSSIMA notícia para ESTES clientes; Confira!

O Banco do Brasil (BB) anunciou que alguns cartões de crédito do banco estão deixando de oferecer acesso às salas VIP do LoungeKey. LoungeKey é um programa que oferece acesso a mais de 1.100 salas VIP em aeroportos, além de ofertas exclusivas em alimentação, compras e spas.

Esta saída do Banco do Brasil acompanha a decisão de outras instituições financeiras, como Bradesco e Itaú, que também deixaram de oferecer esses benefícios. Sendo assim, com a mudança, os cartões Visa Infinite do BB não contam mais com os serviços LoungeKey.

Com a mudança, os cartões Visa Infinite do Banco do Brasil agora passaram a contar com o Dragon Pass. Este é outro programa de salas VIP em aeroportos, que tem crescido nos últimos tempos. No entanto, vale destacar que este novo benefício possui um acervo menor de espaço nos aeroportos.

De acordo com o Banco do Brasil, o novo programa de salas VIP em aeroportos deve ser oferecido através do Visa Airport Companion. Além disso, com relação à quantidade de acessos, não haverá mudanças para os clientes. Dessa forma, serão mantidas as duas entradas gratuitas por ano nas salas VIP.

Como acessar o Dragon Pass com cartões do Banco do Brasil

Para ter acesso ao Dragon Pass, e todos os seus benefícios, os usuários do cartão Visa Infinite do Banco do Brasil devem utilizar um QR Code do aplicativo Visa Airport Companion.

Desta maneira, é importante que os clientes do BB que possuem o cartão Visa Infinite baixem este aplicativo em seus telefones celulares. O app está disponível tanto para aparelhos que utilizam o sistema Android quanto para iOS, sendo que é necessário realizar um cadastro e depois um login.

Apesar do cartão Visa Infinite do BB não contar mais com o LoungeKey, alguns outros cartões ainda contam com o programa. É o caso dos cartões Altus e Diners Club, que ainda contam com acesso gratuito às salas VIP. No entanto, é importante destacar que esses dois cartões necessitam de altos investimentos para serem aprovados pelo banco.

Acesso a outras áreas VIP

Apesar do cartão Visa Infinite não contar mais com o Lounge Key, outras bandeiras de cartão oferecidas pelo Banco do Brasil também contam com benefícios parecidos. É o caso dos plásticos Elo e Mastercard, que oferecem acesso a diferentes salas, como a Priority Pass, para Elo, e a Sala VIP Aeroporto Guarulhos, para Mastercard Black.

Além disso, também é possível obter acesso a essas salas VIP através de outros métodos. Isso pode ser feito de maneira individual, tendo em vista que alguns desses espaços em aeroportos oferecem a possibilidade de compra de acesso avulso.

Por fim, é sempre importante ficar atento às novidades e futuras parcerias feitas pelo Banco do Brasil. Isso porque, como pode ser observado no caso do cartão Visa Infinite, os bancos estão constantemente mudando seus serviços. Sendo assim, pode ser que em algum momento a instituição lance um cartão de crédito que atenda melhor às suas necessidades.