Banco Master está EM BUSCA de funcionários em duas regiões

O Banco Master, banco digital que desde 2021 chegou para ser o seu parceiro financeiro, está atrás de novas pessoas para trabalharem na empresa. Desse modo, antes de falar um pouco mais sobre a companhia, confira quais são os postos de trabalho vagos na lista abaixo:

Advogado – Fundos de Investimento – Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Advogado M&A – São Paulo – SP – Efetivo;

Advogado – Mercado de Capitais Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Investment Banking – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Investment Banking – DISTRIBUIÇÃO – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Research – São Paulo – SP – Efetivo: Criação e análise de relatórios; Realização de análises de demonstrações financeiras;

Estágio – Porto Alegre – RS – Estágio.

Mais sobre o Banco Master e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre o Banco Master, é válido frisar que trata-se de uma empresa integrante do conglomerado financeiro Master, que atua com agilidade na estruturação, coordenação e distribuição de grandes operações de Renda Fixa, Renda Variável e M&A para a captação de recursos no mercado nacional e internacional.

Além disso, vale frisar que o Banco Master de Investimento já nasceu grande. Isto é, criou um ecossistema completo de soluções com o objetivo de transformar e integrar a sua experiência no mercado financeiro. Por fim, o Banco Master está conquistando o mercado e quer conquistar você também, não perca tempo!

