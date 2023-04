Banda Fanfarra Independente Fenix de Penedo abre inscrições para novos participantes

No último dia 17 de abril, a Associação Cultural Juventude Fênix, abriu as inscrições para os interessados em fazer parte do projeto social Banda Fanfarra Independente Fênix de Penedo.

Os ensaios retornarão em breve, com um jeito inovador, através da terceira edição do Projeto Música na Praça. A ideia principal é a realização de ensaios em espaços públicos na cidade de Penedo.

Depois de passar pela orla do bairro Santo Antonio, popularmente conhecido como Barro Vermelho e estacionamento da prainha nova, dessa vez o local escolhido foi a Praça dos Artistas no Raimundinho, comunidade onde foi fundada a Fênix.

Há treze anos a Banda Fênix vem utilizando a música e a arte para transformar a vida das crianças, adolescentes e jovens da nossa cidade, realizando também trabalhos sociais com a distribuição de roupas, calçados, sopa, cestas básicas e brinquedos nas comunidades mais carentes do município.

Com uma equipe competente de maestros, músicos, coreógrafos, assistente social, pedagoga e técnica em enfermagem, a Banda Fanfarra Independente Fênix de Penedo promete levar pra avenida muita inovação que deve encantar a todos com o seu repertório diversificado. As crianças e jovens que desejam participar do projeto, basta fazer a sua inscrição através do Instagram @fenixdepenedo. As vagas são limitadas!