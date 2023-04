Bankme ABRE VAGAS no Paraná e HOME OFFICE

A Bankme, empresa que surgiu em 2020 e trata-se da primeira fintech do Brasil que cria e opera Mini Bancos, está atrás de novos funcionários para compor o seu time. Sendo assim, antes mesmo de falar um pouco mais de detalhes, confira agora mesmo quais são os postos de trabalho disponíveis:

Analista de Infraestrutura de TI Sênior – Londrina – PR – Efetivo;

Analista de Planejamento Financeiro FP&A – Londrina – PR – Efetivo;

Banco de Talentos – Diversidade e Inclusão – Londrina – PR – Banco de talentos;

Gerente Comercial (FIDC / Risco Sacado / CCB) – Londrina – PR e Remoto – Pessoa jurídica.

Mais sobre a Bankme e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a Bankme, é importante frisar que a marca surgiu a partir do encontro de dois jovens que compartilhavam o mesmo sonho: trabalhar no mercado de capitais com o objetivo de solucionar as ineficiências do mercado financeiro.

Além disso, seu propósito é viabilizar o acesso a soluções que geram crédito, liberdade e oportunidade de negócios para quem quer empreender. Em relação à sede, está localizada em Londrina/PR, de onde atua ajudando empreendedores de todo o país a encontrarem oportunidades de crédito para fomentar seu ecossistema por meio da oferta de crédito justa e sustentável.

Assim, se você se identificou com a gente e quer fazer parte da transformação do mercado de crédito, ajudando a democratizar o acesso a soluções financeiras inovadoras, junte-se ao time da Bankme!

