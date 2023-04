Barack, Jantar de Michelle Obama com Bruce Springsteen e Steven Spielberg

A equipe toda parecia muito amigável saindo do restaurante … Michelle conversou com a esposa de Bruce, Patti e, claro, há uma tonelada de segurança a reboque em todos os lugares que o grupo vai.

Barack está tão “dentro da banda” quanto possível – ele e Bruce co-apresentaram um podcast chamado “Renegades: Born in the USA” – e Spielberg e Springsteen estão juntos há anos … muitas vezes de férias juntos.

Bruce deve subir ao palco na noite de sexta-feira com sua E Street Band no Estádio Olímpico de Barcelona, ​​na Espanha, um lugar que ele não toca desde 2016.

Para sua informação – a equipe do Amar, com classificação Michelin, não pôde deixar de tirar uma foto com a turma enquanto jantavam fora. Sim, até mesmo a equipe super chique do restaurante fica impressionada.