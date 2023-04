Barcelona: A matemática do título do Barcelona: quando eles podem selar o título da LaLiga Santander?

Bempate do arcelona contra Girona na segunda-feira foi mais um passo para vencer Liga Santander.

Os Blaugrana já estavam bem depois da vitória contra Real Madrid no Camp Nou recentemente, mas agora eles deram mais um passo à frente ao aproveitar o deslize surpresa dos Los Blancos contra Villarreal e o empate contra Gironamesmo que uma vitória fosse preferível.

A diferença foi para 13 pontos e todos na Barcelona já está fazendo as contas para ver quando poderá ser campeão.

Com 10 jogos pela frente, é muito difícil fazer uma previsão de quando eles vão selar matematicamente.

No entanto, se Barcelona vencer suas próximas partidas e Real Madrid perdê-los, podem ser campeões já na 31ª jornada.

Para isso, eles teriam que vencer seus próximos dois jogos contra Getafe e Atletico Madridenquanto Carlos Ancelottilado de teria que perder para Cádiz e vigo celta.

Chegaria então à jornada 31 em que Barcelona viajar a Madri para enfrentar Vallecano Ray. Se conseguirem os três pontos e Real Madrid perder em Montilivi contra Gironaeles podem ser campeões.

Restantes jogos de Barcelona e Real Madrid

MD 29: Getafe x Barcelona e Cádiz x Real Madrid

MD 30: Barcelona x Atlético e Real Madrid x Celta de Vigo

MD 31: Rayo Vallecano x Barcelona e Girona x Real Madrid

MD 32: Barcelona x Real Betis e Real Madrid x Almería

MD 33: Barcelona x Osasuna e Real Sociedad x Real Madrid

MD 34: Espanyol x Barcelona e Real Madrid x Getafe

MD 35: Barcelona x Real Sociedad e Valência x Real Madrid

MD 36: Real Valladolid x Barcelona e Real Madrid x Rayo Vallecano

MD 37: Barcelona x Mallorca e Sevilla x Real Madrid

MD 38: Celta de Vigo x Barcelona e Athletic Club x Real Madrid

Atlético de Madrid pode adiar comemorações do título do Barcelona

No entanto, Atletico Madrid não deve ser esquecido. Para Barcelona para serem campeões até a 31ª rodada, os rojoblancos teriam que perder (além do confronto direto contra Barcelona na 30ª jornada), um dos dois jogos contra Almería e Maiorca nas jornadas 29 e 31.

Esse seria o caminho mais rápido, embora esteja claro para todos que um resultado tão imediato é altamente improvável.

Se Barcelona e Real Madrid venceram todas as suas partidas, XaviA equipe do Brasil se sagraria campeã em um confronto muito emocionante. Seria em Cornella contra Espanyol com um lado do Perico lutando para evitar o rebaixamento.

Estas são as previsões se Barcelona ganhar todos os seus jogos e com Real Madrid perdendo todos os seus jogos (Barcelona seriam campeões na 31ª jornada) ou Los Blancos vencendo todos os seus jogos (seriam campeões na 34ª jornada).