Barcelona: A transferência de Firmino para o Barcelona é vista como um negócio fechado na Inglaterra

On 30 de junho de Roberto Firminocontrato de com Liverpool chega ao fim, pondo fim a oito temporadas de sucesso do atacante brasileiro no clube inglês. A ideia de LiverpoolA direção do clube pretendia renovar o contrato do jogador, mas se deparou com a recusa do jogador, que decidiu seguir em frente por considerar encerrado o período na Inglaterra.

Seu destino pode estar em Liga Santander e, mais especificamente, Barcelona. Assim diz o Daily Mail em sua edição de sábado. Segundo este jornal, Roberto Firmino já chegou a um acordo para assinar com os catalães, clube ao qual chegaria como livre, ou seja, o time catalão não teria que fazer nenhum desembolso em conceito de transferência. Este é um requisito fundamental para Barcelona devido aos problemas financeiros do clube.

Firmino viu como seu papel na equipe treinada por Jürgen Klopp passou de ator principal a secundário ao longo da temporada. Ainda assim, o treinador alemão reiterou por diversas vezes o desejo de que o avançado de 31 anos continue na equipa, embora pareça que não o tem conseguido convencer.

FirminoA passagem de Anfield em Anfield tem sido bastante lucrativa. Ele ganhou a Liga dos Campeões, Premier League, FA Cup, Copa da Liga e Copa do Mundo de Clubes desde que ingressou Liverpool de Hoffenheim cerca de 30 milhões em 2015.

O brasileiro se recupera de uma lesão que o afastou das últimas partidas, embora Klopp está confiante de que vai se recuperar a tempo de disputar as últimas partidas da temporada.