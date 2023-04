Barcelona: Abde voltará ao Barcelona

Barcelona emprestado Vá embora verão passado.

O jogador da casa não teve lugar no time com a chegada de Raphinha e Dembélérenovação de contrato, já que Xavi tinha quatro jogadores à disposição, com a inclusão de Ferran Torres e Ansu Fatipara jogar nas laterais e isso o deixou sem vaga.

A administração tinha plena consciência de que Vá embora tinha que jogar e eles tinham que encontrar um destino onde ele pudesse jogar.

saúde foi o clube escolhido e um ano depois revelou-se uma excelente escolha. Vá embora desempenhou um papel de liderança em Pamplona jogando 26 jogos e marcando 5 gols.

Sua melhora foi evidente e é por isso que Barcelona vão trazer o jogador de volta no próximo verão.

A ideia do clube é que ele ingresse no time titular na próxima temporada caso a saída de algum dos três alas – Raphinha, Ansu Fati e Ferran Torres – está confirmado.

Barcelona precisam ganhar dinheiro e estão considerando a saída de algum deles se boas ofertas surgirem. Se um deles sair, a substituição seria Vá embora.

Abde comemora gol do Bara com Gavi e Xavi.DANI FERNANDEZ

O problema viria se no final o clube não conseguisse vender nenhum desses três jogadores.

Então a decisão seria determinada pelas ofertas que poderiam surgir para Vá embora.

O ala tem uma posição muito boa na Inglaterra e eles pagariam bem por esse tipo de jogador dinâmico.

O que também está claro em Barcelona é que para o Abde sair vai ter que colocar muito dinheiro na mesa.

Embora o Transfermarkt avalie seu valor de mercado em oito milhões de euros, o clube quer muito mais dinheiro se uma venda acontecer.

Vá emboraA transferência não seria inferior a 20 milhões de euros.