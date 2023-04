Barcelona: Barça TV fechará em 30 de junho

BA arca TV deixará de transmitir no dia 30 de junho, de acordo com uma reportagem publicada pela RAC1 na quinta-feira. O fechamento da estação de televisão oficial do clube catalão significará a demissão de 150 funcionários e freelancers. O conselho tomou esta decisão para ajudar a equilibrar as contas e cumprir os requisitos de fair play financeiro do Liga Santander.

Horas depois que a decisão veio à tona, Barcelona anunciaram oficialmente que não vão renovar o contrato com a empresa que gere a televisão do clube, a TBSC Telefonica, que termina a 30 de junho. A Barca TV estreou em 27 de julho de 1999 e atualmente transmite todos os dias do ano, 24 horas por dia. A cobertura centra-se única e exclusivamente em assuntos relacionados com as diferentes vertentes desportivas do clube, bem como em informação corporativa.

Não se pode esquecer que foi um ano exigente. No início de 2023, os trabalhadores da Barca TV entraram em greve por semanas em dias de jogos, exigindo melhores condições de trabalho. Em fevereiro, eles fecharam um acordo básico com a TBSC Barcelona Producciones, subsidiária da Telefonica responsável pela produção do canal de TV.

situação irreversível

No entanto, há semanas já se cogitava a possibilidade de venda da Barça TV como uma nova alavanca, que teria sido a quinta, o que teria permitido receitas extraordinárias. No final, a decisão do clube catalão foi fechar o canal definitivamente.

Barcelona fará todo o possível para se adequar às restrições financeiras exigidas pela Liga Santander. As perdas da emissora de TV motivaram a administração a tomar essa decisão drástica. Agora resta saber como o clube compensará a perda de um importante dispositivo de comunicação com os torcedores.