Barcelona: Ilkay Gundogan é o principal alvo do meio-campo do Barcelona

capitão do Manchester City Ilkay Gundogan é o objetivo número um do Barcelona para reforçar seu meio-campo para a próxima temporada.

O departamento técnico do clube está a trabalhar na operação há várias semanas, tendo em conta que o contrato do jogador termina a 30 de Junho.

As negociações estão indo muito bem, mas ainda há algumas questões vitais a serem resolvidas.

Devido ao fato de o alemão estar disponível em uma transferência gratuita, Barcelona estão legalmente autorizados a discutir os termos com ele.

Nenhuma oferta formal

Até o momento, não houve nenhuma oferta formal pelo jogador. No entanto, tem-se falado de interesse e o que Barcelona estaria disposto a pagar-lhe como salário.

O principal objetivo do clube nas conversas iniciais era descobrir Gundogana vontade de deixar a Premier League e assinar pelo Los Cules. A resposta foi positiva.

O alemão, aos 32 anos, estaria disposto a um novo desafio na carreira, como chegar à LaLiga Santander. A esse respeito, Barcelona acreditam que têm a aprovação do jogador.

A ameaça da Premier League

No entanto, não é definitivo. Em primeiro lugar, porque existem vários clubes ingleses que estariam dispostos a contratar o jogador.

Embora os clubes ingleses ainda não tenham permissão para falar com o jogador de acordo com as regras de transferência gratuita, ele e Barcelona sabem desse interesse.

Gundogan quer esperar até junho, quando os clubes nacionais podem conversar com ele, antes de tomar uma decisão final.

Esperando por Gundogan

O salário do jogador gira atualmente em torno de 10 milhões de euros por temporada. Na Inglaterra há clubes que podem oferecer um acréscimo nesse valor dado que ele chegaria a custo zero.

De acordo com o que o jogador disse a eles, Barcelona sente que o dinheiro não é o fator principal em sua decisão, mas obviamente deve ser considerado.

Gundogan e Pep Guardiola.GETTY IMAGES

Ele não renovará com o Manchester City

Cidade de Manchester jogaram a toalha e já deram baixa no jogador.

Eles estão cientes de que o meio-campista quer buscar outros desafios e seu futuro não inclui a possibilidade de permanecer no Etihad Stadium.

Não haverá proposta de renovação do jogador, isso já está decidido.

Mateu Alemany, Diretor de Futebol do Barcelona.APO CABALLERO

Quão viável é um acordo?

Por fim, ainda há um fator fundamental que é a oferta Barcelona pode se dar ao luxo de fazer.

Os gigantes catalães ainda trabalham no plano de viabilidade que devem apresentar à LaLiga nos próximos dias.

Dependendo de como terminar, eles saberão quanto dinheiro terão disponível para assinar Gundogan.