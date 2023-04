Barcelona: jogadores do Barcelona destacados após derrota no clássico para o Real Madrid

Aas horas se passam após a dolorosa derrota do Barcelona nas mãos de Real Madrid no Camp Nou, é lógico tentar explicar o que aconteceu.

No calor do momento, Xavi culpou o magnífico segundo tempo do Real Madrid, Barcelonaa incapacidade de aproveitar as oportunidades quando as teve e o peso psicológico dos gols antes e depois do intervalo.

Com um pouco mais de perspectiva, a conclusão pode ser levada um passo adiante. É claro que Barcelona sofreu com o fato de quatro jogadores do time principal se machucarem.

Os suplentes não conseguiram compensar a ausência. Mas não se tratava apenas de titulares e suplentes. Em geral, o Clasico destacou vários jogadores que não estavam no nível exigido.

Marcos Alonso

Já houve vários jogos nesta temporada em que o madridista sofreu por ter de jogar como defesa-central.

Xavi persiste na ideia, mas a verdade é que não parece muito confortável e sofre nos grandes jogos nessa posição.

Na jogada que deu origem ao gol de Vinícius, ele poderia ter derrubado o brasileiro para impedir o contra-ataque.

Jules Koundé

O jogador francês também não teve sua melhor noite. Ele criou incerteza em mais de uma ocasião ao sair da bola. Ele estava muito no limite.

Ele falhou no segundo gol. Rodrigo arrasta-o para fora de posição e cria uma lacuna que Benzema aproveita para terminar confortavelmente.

Sérgio Busquets

Mais uma vez, vimos o quanto ele pode lutar quando não está bem apoiado no meio-campo. quando ele tiver De Jong, Pedri e Gavi ao lado dele, é outra questão. O jogo de quarta-feira poderia ter sido seu último clássico.

Sergi Roberto

Outro que fez um jogo ruim. Na jogada para o segundo gol teve condições de parar Modric enquanto avançava para a entrada da área.

O problema é que ele estava com um cartão amarelo e sabia que, se parasse o croata, poderia estar perdendo. O preço que sua equipe pagou por essa decisão foi muito caro.

Gavi

É muito fácil tirá-lo do jogo. É discutível quem começou a confusão com Vinicius, mas é claro que a reação do andaluz foi digna de cartão amarelo.

E a partir desse momento, GaviO jogo de era diferente. Ele teve que se conter porque carregava um cartão amarelo.

É essencial que Barcelona Trabalhe essa questão com o jogador porque os adversários já tomaram nota. Eles sabem que animam o jogador e obtêm uma reação.

Robert Lewandowski

O polonês é artilheiro, isso é certo. O Pichichi está aí para provar isso. Mas mesmo assim Xavi ficou chateado que o assunto tenha sido levantado na sala de imprensa, temos que avaliar o padrão que ele está oferecendo nesta temporada.

Ele não tem sido tão eficaz quando tem um time de ponta à sua frente. Há os jogos contra Bayern de Munique, Manchester United e vários Clássicos para mostrá-lo. Na última partida contra Real Madridele teve apenas um chute no alvo.

Ferran Torres e Ansu Fati

Podemos colocar os dois jogadores na mesma caixa, pois suas contribuições foram semelhantes. Eles fizeram muito pouco. Entraram em um momento muito difícil, é verdade, mas não melhoraram o que o time estava fazendo.

De nada adianta ter nomes no banco se, quando entram, não cumprem o que se espera deles.

Xavi

O papel do treinador em todo o caso também não pode ser ignorado. É claro que Xaviestá parado em Barcelona é considerável. Já era quando ele chegou por causa de seu status lendário no clube. Ainda mais agora que o time melhorou e espera vencer a LaLiga.

A queda da equipe após o intervalo do clássico é significativa. E se se atribui ao efeito psicológico do primeiro golo dos merengues, é para isso que serve o intervalo.